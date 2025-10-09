کراچی، ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی

تینوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، ریسکیو

اسٹاف رپورٹر October 09, 2025
کراچی:

شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہیں۔ مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 3 نوجوانوں کو زخمی کر دیا۔

پہلا واقعہ کورنگی صنعتی ایریا کے علاقے چمڑا چورنگی کے قریب پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 20 سالہ غلام مرتضیٰ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ متاثرہ نوجوان کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

دوسرا واقعہ ملیر سٹی کے علاقے بکرا پیڑی کے قریب پیش آیا، جہاں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 18 سالہ نعمان شدید زخمی ہو گیا۔ ایدھی کے رضا کاروں نے زخمی کو جناح اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق نوجوان کو پیٹ میں گولی لگی تھی۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔

تیسرا واقعہ کورنگی سیکٹر 32-ڈی ناصر جمپ کے قریب پیش آیا، جہاں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان پر فائرنگ کی۔ 25 سالہ عمر عالم کو چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں جناح اسپتال پہنچایا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ عمر کو پیٹ اور بازو پر گولیاں لگی تھیں اور اس کی حالت نازک ہے۔
