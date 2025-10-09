رونالڈو تاریخ کے پہلے کھرب پتی فٹبالر بن گئے

رونالڈو کی دولت میں اس وقت نمایاں اضافہ ہوا جب انہوں نے رواں برس جون میں سعودی کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا

اسپورٹس ڈیسک October 09, 2025
facebook whatsup

دنیائے فٹبال کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک کرسٹیانو رونالڈو تاریخ کے پہلے کھرب پتی فٹبالر بن گئے۔

امریکی جریدے بلومبرگ کے تازہ ترین بلینیئرز انڈیکس کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو کی دولت کا تخمینہ 1.4 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔

پرتگال کے سپر اسٹار اور سعودی کلب النصر کی نمائندگی کرنے والے رونالڈو کی دولت پاکستانی کرنسی میں تقریباً تین کھرب 93 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔

رونالڈو کی دولت میں اس وقت نمایاں اضافہ ہوا جب انہوں نے رواں برس جون میں سعودی کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا، جس کی مالیت تقریباً 400 ملین ڈالر (ایک کھرب 13 ارب روپے سے زائد) بتائی گئی ہے۔

رونالڈو کا ارب پتی درجہ انہیں کھلاڑیوں کے ایک نایاب گروپ میں لے آیا ہے جس میں باسکٹ بال کے عظیم کھلاڑی مائیکل جارڈن، میجک جانسن اور لیبرون جیمز جبکہ گولفر ٹائیگر ووڈز اور ٹینس اسٹار راجر فیڈرر شامل ہیں۔

خیال رہے کہ رونالڈو اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ فی الحال ریٹائرمنٹ پر غور نہیں کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت؛ والی بال کوچ کی جنسی ہراسانی پر 19 سالہ کھلاڑی کی خودکشی

Express News

غزہ میں جارحیت پر احتجاج؛ انڈونیشیا کا اسرائیلی کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار

Express News

اے آئی ٹول ’جیمنائی‘ سے ویمنز ورلڈکپ میں بھی فائدہ اٹھایا جانے لگا

Express News

بھارتی کرکٹر رنکو سنگھ کو انڈر ورلڈ کی جانب سے 5 کروڑ روپے بھتے کی دھمکی

Express News

جونیئر ہاکی: پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں منگل کو آمنے سامنے ہوں گی

Express News

پی سی بی نے اپنا پہلا آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارم متعارف کرادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو