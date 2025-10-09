غزہ میں امن کی امید: اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا جنگ بندی معاہدے پر خیرمقدم

فریقین معاہدے کی تمام شرائط کی مکمل پاسداری کریں تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے؛ انتونیو گوتیریس کی اپیل

ویب ڈیسک October 09, 2025
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ معاہدے کی تمام شرائط کی مکمل پاسداری کریں تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔

سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے اور لڑائی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے۔

انتونیو گوتیریس کے مطابق غزہ میں انسانی امداد اور ضروری تجارتی سامان کے بلا تعطل داخلے کو یقینی بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ متاثرہ افراد کی بحالی ممکن ہو سکے۔

انتونیو گوتیریس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اس معاہدے کے مکمل نفاذ میں بھرپور تعاون کرے گا اور انسانی امداد کی ترسیل کو تیز کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عالمی ادارہ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔

یو این سیکریٹری جنرل نے اسرائیل اور فلسطین دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ پائیدار امن کے قیام کے لیے دو ریاستی حل کی جانب پیش رفت کریں، تاکہ دونوں اقوام ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے زندگی گزار سکیں۔

ادھر بین الاقوامی سطح پر بھی اس معاہدے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس نے امریکا کے تجویز کردہ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ اسرائیلی افواج طے شدہ لائن کے مطابق مرحلہ وار انخلا کریں گی۔

اس پیش رفت کو عالمی برادری کی جانب سے مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اصل کامیابی اس وقت ممکن ہوگی جب دونوں فریق معاہدے کی تمام شقوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کریں گے۔
