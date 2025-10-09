اسپین کا بڑا قدم: اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریدو فروخت پر پابندی منظور

اسپین یورپی ممالک میں پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اس نوعیت کی باضابطہ پارلیمانی پابندی منظور کی ہے

ویب ڈیسک October 09, 2025
اسپین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی خریدو فروخت پر مکمل پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے، جسے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ایک تاریخی اور جرأت مندانہ اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اس بل کے حق میں 178 ووٹ جبکہ مخالفت میں 169 ووٹ ڈالے گئے۔ منظوری کے بعد اب اسپین اسرائیل کو کسی بھی قسم کا دفاعی ساز و سامان، مصنوعات یا فوجی ٹیکنالوجی برآمد یا درآمد نہیں کرے گا۔

پارلیمنٹ نے اپنی قرارداد میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں اور اسرائیل کے خلاف مشترکہ اقتصادی و دفاعی پابندیاں عائد کرنے پر غور کریں۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ غزہ میں بڑھتی ہوئی فلسطینی ہلاکتوں اور عالمی سطح پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ابھرتے ہوئے عالمی ردعمل کا حصہ ہے۔ اسپین یورپی ممالک میں پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اس نوعیت کی باضابطہ پارلیمانی پابندی منظور کی ہے۔
