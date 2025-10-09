کراچی؛ ریٹائرڈ سب انسپکٹر پر شہری کے اغوا کا الزام، ایس ایس پی کیماڑی عدالت میں طلب

کراچی:
سندھ ہائیکورٹ نے مومن آباد تھانے کی حدود سے شہری اسرار احمد کی بازیابی کی درخواست پر ایس ایس پی کیماڑی کو تفصیلی رپورٹ کے ساتھ طلب کرلیا۔
ہائیکورٹ میں مومن آباد تھانے کی حدود سے شہری اسرار احمد کی بازیابی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ لاپتا شہری کے بھائی نے کہا کہ سب انسپکٹر پارس نے بھائی کو اٹھایا ہے۔
درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ 30 جون سے اسرار احمد لاپتا ہے، 5 ماہ گزر گئے ہیں، اسرار احمد کا کوئی پتا نہیں۔ ریٹائرڈ سب انسپکٹر پارس نے گھر پر ریڈ کرکے شہری کو اغوا کیا۔ پارس ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہے۔
عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا نام ہے پولیس اہلکار کا؟ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ پارس سب انسپکٹر ہے، ریٹائرڈ ہوگیا ہے۔
عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار کا تھانے میں کیا کام ہے؟ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ وہ وہاں پر منشی کا کام کرتا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار کیسے کام کر سکتا ہے، کب ریٹائرڈ ہوا تھا سب انسپکٹر پارس؟ تفتیشی افسر نے کہا کہ پولیس اہلکار 2019 میں ریٹائرڈ ہوا ہے۔
سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ شہری کے اغوا میں 2 ملزمان نامزد ہیں، جن ملزمان کو انہوں نے نامزد کیا ہے دونوں کے چالان ہو چکے ہیں۔
عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ لاپتا شہری کا سی ڈی آر کہاں ہے، جس دن شہری اغوا ہوا اس دن سے اب تک اس کا نمبر بند آرہا ہے۔
عدالت نے ایس ایس پی کیماڑی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ طلب کرلیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔