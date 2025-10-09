کراچی؛ ریٹائرڈ سب انسپکٹر پر شہری کے اغوا کا الزام، ایس ایس پی کیماڑی عدالت میں طلب

ریٹائرڈ پولیس اہلکار تھانے میں کام کیسے کر سکتا ہے؟ عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار

کورٹ رپورٹر October 09, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ نے مومن آباد تھانے کی حدود سے شہری اسرار احمد کی بازیابی کی درخواست پر ایس ایس پی کیماڑی کو تفصیلی رپورٹ کے ساتھ طلب کرلیا۔

ہائیکورٹ میں مومن آباد تھانے کی حدود سے شہری اسرار احمد کی بازیابی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ لاپتا شہری کے بھائی نے کہا کہ سب انسپکٹر پارس نے بھائی کو اٹھایا ہے۔

درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ 30 جون سے اسرار احمد لاپتا ہے، 5 ماہ گزر گئے ہیں، اسرار احمد کا کوئی پتا نہیں۔ ریٹائرڈ سب انسپکٹر پارس نے گھر پر ریڈ کرکے شہری کو اغوا کیا۔ پارس ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہے۔

عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا نام ہے پولیس اہلکار کا؟ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ پارس سب انسپکٹر ہے، ریٹائرڈ ہوگیا ہے۔

عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار کا تھانے میں کیا کام ہے؟ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ وہ وہاں پر منشی کا کام کرتا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار کیسے کام کر سکتا ہے، کب ریٹائرڈ ہوا تھا سب انسپکٹر پارس؟ تفتیشی افسر نے کہا کہ پولیس اہلکار 2019 میں ریٹائرڈ ہوا ہے۔

سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ شہری کے اغوا میں 2 ملزمان نامزد ہیں، جن ملزمان کو انہوں نے نامزد کیا ہے دونوں کے چالان ہو چکے ہیں۔

عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ لاپتا شہری کا سی ڈی آر کہاں ہے، جس دن شہری اغوا ہوا اس دن سے اب تک اس کا نمبر بند آرہا ہے۔

عدالت نے ایس ایس پی کیماڑی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ طلب کرلیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو