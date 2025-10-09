جنوری 2023 میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، نیپرا کا کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائد

کے الیکٹرک کی آپریشنل ذمہ داریوں میں ناکامی ثابت ہوئی، نیپرا اتھارٹی کا فیصلہ

ضیغم نقوی October 09, 2025
اسلام آباد:

ملک میں جنوری 2023 کے دوران ہونے والے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن پر نیپرا نے کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔

نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک کی آپریشنل ذمہ داریوں میں ناکامی ثابت ہوئی جس پر کے الیکٹرک کو 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔

نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک کی وضاحتیں پاؤر بریک ڈاؤن کا جواز فراہم نہیں کرتیں، جنوری 2023 کے بریک ڈاؤن کی ذمہ داری صرف نیشنل گرڈ پر ڈالنا درست نہیں، کے الیکٹرک اپنے سسٹم کی کمزوریوں اور خامیوں کا ذمہ دار ہے۔

کے الیکٹرک کی جوابات غیر اطمینان بخش اور ناقابل قبول قرار دیے گئے۔ اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو 15 روز کے اندر عائد جرمانہ جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔

نیپر کے فیصلے میں کہا گیا کہ لو سسٹم انرشیا کا حوالہ تکنیکی طور پر درست مگر ناکافی ہے، لائسنس ہولڈر کی جانب سے بلیک اسٹارٹ صلاحیت کی وضاحت غیر مؤثر ہے۔ بلیک اسٹارٹ مشق کے باوجود حقیقی بحران میں ناکامی ہوئی وار بار بار ٹرپنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظتی اقدامات مؤثر نہیں تھے، بلیک اسٹارٹ پلانٹ کی تکنیکی خامیاں بدستور برقرار رہیں۔

نیپرا نے کے الیکٹرک جواب کا جائزہ لینے کے بعد سماعت کا موقع فراہم کیا۔ سماعت 14 نومبر 2024 کو ہونا تھی لیکن کے ای کی درخواست پر مؤخر کی گئی۔ اتھارٹی نے دوبارہ سماعت 20 مارچ 2025 کو نیپرا ہیڈ آفس میں کی۔
