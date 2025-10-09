بلدیاتی انتخابات؛ پنجاب میں یونین کونسلوں کی حد بندی کا شیڈول جاری

الیکشن کمیشن نے دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے

آمنہ علی October 09, 2025
اسلام آباد:

الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کروانے کے فیصلے کے بعد پنجاب میں یونین کونسلوں کی حد بندی کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔

ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق حد بندی کا عمل آئین کے آرٹیکل 222(ب) اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت ہوگا۔

الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق انتظامی امور اور نقشے 12 اکتوبر 2025 تک مکمل کیے جائیں گے، ابتدائی فہرست 1 نومبر 2025 کو شائع کی جائے گی۔

ووٹرز 2 سے 16 نومبر تک اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز یکم دسمبر 2025 تک اعتراضات پر فیصلے کریں گی۔

الیکشن کمیشن کے مطابق حتمی فہرست 8 دسمبر 2025 کو جاری کی جائے گی۔

الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق حلقہ بندی کے عمل تک کسی بھی انتظامی یونٹ یا مقامی حکومت کی حدود میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

تمام مقررہ افسران کو حلقہ بندیوں کے اختتام تک موجودہ عہدوں پر برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔

الیکشن کمیشن کے مطابق کسی ضلع، تحصیل یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سرحدوں میں ردوبدل نہیں کیا جا سکے گا۔

الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو عمل درآمد کی نگرانی کی ہدایت جاری کر دی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فیصلے کے مطابق انتخابات2022  کے بلدیاتی قانون کے مطابق ہوں گے اور دو مہینوں میں بلدیاتی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔
