سندھ ہائیکورٹ؛ سابق ڈی جی ایس بی سی اے کا نام پی سی ایل میں شامل کرنے کا نوٹیفکیشن کالعدم

منظور قادر کاکا علاج کے لیے تین ماہ کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں، عدالت کا فیصلہ

کورٹ رپورٹر October 09, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سابق ڈی جی ایس بی سی اے منظور قادر کاکا کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا۔

جسٹس کے کے آغا کی سربراہی میں دو رکنی آئینی بینچ نے سابق ڈی جی ایس بی سی اے منظور قادر کاکا کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔

عدالت نے منظور قادر کاکا کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا اور حکم دیا کہ اگر پی سی ایل یا ای سی ایل میں نام شامل ہے تو فوری نکالا جائے۔

عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ منظور قادر کاکا علاج کے لیے تین ماہ کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ منظور قادر کاکا 20 لاکھ روپے زر ضمانت ٹرائل کورٹ میں جمع کروائیں۔ منظور قادر کاکا کا نام پی سی ایل اور ای سی ایل میں شامل کرنے کے احکامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔

منظور قادر کاکا کے تین ماہ کے لیے بیرون ملک جانے پر کوئی رکاوٹ نا ڈالی جائے۔ منظور قادر کاکا کا پاسپورٹ جس ادارے کے پاس ہے فوری واپس کیا جائے۔ منظور قادر کاکا کے وکیل ٹرائل کورٹ میں ہر سماعت میں پیش ہوں تاکہ کیس کا ٹرائل تاخیر کا شکار نا ہو۔

عدالتی فیصلے کی نقول چیئرمین نیب، سیکریٹری داخلہ اور ڈی جی نیب کراچی کو ارسال کی جائیں۔

درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا تھا کہ نیب عدالت نے منظور قادر کاکا کی بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ منظور قادر کاکا کینسر اسٹیج فور کے مریض ہیں اور کینیڈا سے علاج کروا رہے تھے۔

پراسیکیوٹر نیب نے موقف اپنایا تھا کہ منظور قادر کاکا کیخلاف احتساب عدالت میں ریفرنس زیر سماعت ہے، درخواست گزار پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ منظور قادر کاکا کو بیرون ملک جانے کی اجازت نا دی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو