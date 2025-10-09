کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیو ورکر جاں بحق، وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس

اہل خانہ نے واقعے کو ڈکیتی مزاحمت قرار دیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے پاس موبائل اور پرس موجود تھا

ساجد رؤف/محمد سلیم جھنڈیر October 09, 2025
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے احسن آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیو ورکر جاں بحق ہوگیا جبکہ اہل خانہ نے واقعے کو ڈکیتی مزاحمت قرار دیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سائٹ سپرہائی وے احسن آباد میں واقع جامعہ الرشید مدرسے کے قریب موٹرسائیکل سوارنامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو قتل کردیا۔

 مقتول اسکیم 33 کوئٹہ ٹاؤن کا رہائشی اور2 بچوں کا باپ اور حفاظتی ٹیکے لگانے والی این جی اومیں فیلڈ مانیٹر تعینات تھا۔

پولیس کے مطابق مقتول کو موٹرسائیکل سوارنامعلوم مسلح ملزمان نے اسے روکنے کی کوشش کی اورنہ رکنے پر فائرنگ کردی جس کے باعث مقتول پیٹ میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔

دوسری جانب وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ  نے احسن آباد میں فائرنگ کے نتیجے میں پولیو ورکر رحمان اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا ہے۔

مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیو ورکرز ہمارے بچوں کے مستقبل کے محافظ ہیں، ان پر حملہ دراصل انسانیت اور معاشرے کے تحفظ پر حملہ ہے۔ وزیراعلیٰ نے پولیس اور انتظامیہ کو واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی اور کہا کہ عوامی خدمت کرنے والوں کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے شہید رضاکار کے خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا۔

اُدھر پولیس نے مقتول کے کزن کی مدعیت میں قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کرکے واقعے کی مزید تفتیش شروع کردی۔ مقتول کی شناخت 30 سالہ رحمان اللہ ولد عبدالغفور کے نام سے کی گئی۔

مقتول کے اہلخانہ اور عزیزو اقارب نے بتایا کہ مقتول اسکیم 33 کوئٹہ ٹاؤن کا رہائشی اورآبائی تعلق وہاڑی سے تھا مقتول 2 بچوں کا باپ تھا،مقتول بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے والی این جی اوتعمیرخلق فاؤنڈیشن میں فیلڈ مانیٹر یوسف گوٹھ سرجانی ٹاؤن میں تعینات تھا۔

مقتول صبح گھرسے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ڈیوٹی پر یوسف گوٹھ سرجانی ٹاؤن جا رہا تھا کہ احسن آباد جامعہ الرشید مدرسے کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔

اہل خانہ کے مطابق مقتول کے پاس اس کا موبائل فون ، پرس اورموٹرسائیکل سمیت تمام سامان  موجود ہے مقتول کو ایک گولی سینے کے قریب لگی ہے جو جان لیواثابت ہوئی ہے۔

ورثا کے مطابق 26 اکتوبرکوبھی مسلح ڈاکوؤں نے ہمارے ایک ساتھی منصورمحسود کوقتل کیا تھا اورآج یہ افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا، سپرہائیوے جمالی پل اوراحسن آباد کے اطراف کا علاقہ لاوارث ہے آئے دن ڈاکوؤں لوٹ مار کے دوران شہریوں کو قتل اورزخمی کرکے فرارہوجاتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے انہیں انصاف فراہم کیا جائے اورچور،ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے۔

انھوں نے بتایا کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ نہیں ہے  مقتول گزشتہ 10 سے ملازمت کر رہا تھا، ڈاکو مقتول کو چھینے کے لیے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مقتول رکا نہیں اس لیے مسلح ملزمان نےمقتول پر فائرنگ اورموقع پر سے فرار ہوگئے۔

مقتول کے اہلخانہ نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا نہیں ہے لہذا واقعے کی مختلف پہلوؤں پرتفتیش کی جائے اور واقعے میں ملوث ملزمان کا فل الفور سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرے۔

ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگزیب خٹک کے مطابق عینی شاہدین نے پولیس کو بتایاکہ موٹر سائیکل پرسوار3 نامعلوم مسلح ملزمانے مقتول کو روکنے کی کوشش کی اور نہ رکنے پرمسلح ملزمان نے چلتی موٹرسائیکل پر فائرنگ  کی۔

انھوں نے بتایا کہ منسلح ملزمان نے پہلے جہاں مقتول کو روکنے کی کوشش وہاں فائرنگ کی اورپھرآگے جا کر دوبارہ مقتول پر فائرنگ کی  جس کے باعث مقتول پیٹ میں ایک گولی لگنےسے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔

جائے وقوع سے 30 بورپستول کا ایک خول بھی ملا ہے جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے اور پولیس دو سےتین پہلوؤں پرتفتیش کررہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو