سیف علی خان کا سابقہ اہلیہ امریتا سنگھ کے بارے میں حیران کن اعتراف

21 سالہ سیف علی خان پہلی فلم کے سیٹ پر ہی 33 سالہ امریتا پر دل ہار بیٹھے تھے

ویب ڈیسک October 10, 2025
21 33
21 سالہ سیف علی خان پہلی فلم میں ہی 33 سالہ امریتا پر دل ہار بیٹھے تھے

اداکار سیف علی خان نے اعتراف کیا ہے کہ اگر امریتا نہ ہوتیں تو شاید میں بالی ووڈ میں راستہ ہی نہ ڈھونڈ پاتا۔

اس بات کا انکشاف بالی ووڈ کے نواب سیف علی خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا۔ انھوں نے برسوں بعد پہلی بار اپنی سابقہ بیوی اور سینئر اداکارہ امریتا سنگھ کے بارے میں وہ باتیں کھول کر بتا دیں جن کا ذکر وہ پہلے کبھی نہ کر سکے تھے۔

سیف علی خان نے کہا کہ میں کم عمر اور نا تجربہ کار تھا۔ ہماری شادی چاہے نہیں چل سکی، لیکن میں پہلی بار کہہ رہا ہوں۔ امریتا نے مجھے انڈسٹری سمجھنے، لوگوں کو پہچاننے اور اپنے راستے بنانے میں بے پناہ مدد دی۔

اس انٹرویو میں اداکارہ کاجول بھی موجود تھیں جنھوں نے مذاق میں کہا کہ “اچھا، تو امریتا نے آپ کو اچھی طرح بڑا کیا؟”

جس پر سیف نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، کچھ سال واقعی بہت سیکھنے والے تھے اور ہاں، وہ ایک بہترین ماں ہیں۔ ہم آج بھی بات کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر جب میں اسپتال میں ہوتا ہوں!”

خیال رہے کہ سیف اور امریتا کی محبت کی کہانی فلم بےخودی کے سیٹ سے شروع ہوئی اور بغیر کسی فلمی ڈیبیو کے ہی سیف نے 1991 میں امریتا سے شادی کی۔

امریتا سنگھ اس وقت 33 سال کی تھیں اور ایک کامیاب اور مقبول ہیروئن تھیں جب کہ 21 سالہ سیف علی خان کا ابھی کیریئر شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فلم ابھی سینما میں لگی بھی نہیں تھی۔

سیف اور امریتا کے دو بچے ہیں جن میں سے سارہ علی خان اپنی ماں کی طرح ایک مقبول اداکارہ بنتی جا رہی ہیں جب کہ ابراہیم بھی باپ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔

 

 

 
