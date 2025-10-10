نابینا خاتون کیساتھ مدد کے بہانے کئی ماہ تک جنسی زیادتی، بھیک منگوائی گئی، ملزم تاحال آزاد

پنجاب میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں نابینا خاتون کے ساتھ مدد کے بہانے کئی ماہ تک جنسی زیادتی کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس سے بھیک بھی منگوائی گئی جب کہ ملزم تاحال آزاد ہے۔
خاتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ ملزم نے اس کی مدد کے بہانے کئی ماہ تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم اسے بہلا پھسلا کر لاہور لے گیا، جہاں نہ صرف جنسی زیادتی کرتا رہا بلکہ زبردستی بھیک منگواتا اور اس کی کمائی بھی ہڑپ کرتا رہا۔
خاتون نے بتایا کہ ملزم نے نکاح کا جھانسہ دے کر اس سے سابق شوہر سے طلاق بھی دلوائی، بعدازاں طلائی زیورات اور نقدی چھین لی۔ مسلسل ظلم و جبر کے بعد نابینا خاتون کسی طرح ملزم کے چنگل سے فرار ہو کر دوبارہ اپنے علاقے بی پلاٹ پہنچ گئی۔
متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ کارروائی شروع کرنے پر ملزم نے اسے قتل کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاتون نے انصاف کے لیے میڈیا سے رابطہ کیا، جس کی نشاندہی پر پولیس فوری حرکت میں آئی اور مقدمہ درج کرلیا۔
نابینا خاتون نے پولیس کے اعلیٰ حکام اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے اور ملزم کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔