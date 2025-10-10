خوبصورتی کے انجیکشن نے امریکی اداکارہ کی جان لے لی؛ بیوٹیشن پر فرد جرم عائد

58 سالہ سِنڈیانا سینٹانجلو نے خوبصورت اور سڈول نظر آنے کے لیے سیلیکون نجیکشن لگوایا تھا

ویب ڈیسک October 10, 2025
56
56 سالہ امریکی اداکار نے خوبصورت جسم نظر آنے کے لیے سیلیکون اجیکشن لگوایا تھا

امریکی ٹی وی انڈسٹری میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب عدالت نے بغیر لائسنس بیوٹیشن کو مشہور ٹی وی اداکارہ سِنڈیانا سینٹانجلو کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 58 سالہ اداکارہ سِنڈیانا سینٹانجلو کو خوبصورت، سڈول اور جوان نظر آنے کے لیے 24 مارچ کو سلیکون انجیکشن لگایا گیا تھا۔

انجیکشن لگانے کے فوراً بعد اداکارہ کی حالت بگڑ گئی۔ مبینہ طور پراداکارہ میں ایمبولزم (خون میں لوتھڑے یا شریان بند ہونے) جیسی پیچیدگی پیدا ہوئی جو موت کا سبب بنی۔

امریکی عدالت نے انجیکشن لگانے والی بیوٹیشن 55 سالہ لیبی ایڈمے کو مجرم قرار دیا ہے جو انڈسٹری میں ’’بٹ لیڈی‘‘ کے نام سے مشہور ہیں۔

حیران کن طور پر بیوٹیشن کے پاس انجیکشن لگانے کے لیے کوئی طبی لائسنس نہیں تھا۔ خاتون بیوٹیشن کو 2019 میں بھی اسی طرح کے مقدمے میں سزا مل چکی ہے۔

اب اس کیس میں بھی انھیں قتل اور غیر قانونی میڈیکل پریکٹس کے تحت حتمی سزا 5 نومبر کو سنائی جائے گی۔

اداکارہ سِنڈیانا سینٹانجلو نے مقبول سیٹ کام "Married... with Children" سے شہرت حاصل کی جب کہ 1989 میں میوزک ویڈیو “Bust a Move” سے شوبز میں قدم رکھا تھا۔

یاد رہے کہ بھارت میں بھی معروف اداکارہ شیفالی ایک بیوٹی انجیکشن لگوانے کے بعد جان کی بازی ہار گئی تھیں۔

کاسمیٹک انجیکشن لگوانے کے فوراً بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی۔ اسپتال منتقل کرنے کے باوجود انہیں بچایا نہ جا سکا تھا۔

 
