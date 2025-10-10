سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

لاش کی شناخت نہیں ہوسکی، پولیس کو جائے وقوع سے نائن ایم ایم پستول کا ایک خول ملا ہے

اسٹاف رپورٹر October 10, 2025
کراچی:

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش ملی جسے ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گڈاپ سٹی تھانے کے علاقے سپر ہائی وے دنبہ گوٹھ ندی والے پل کے قریب سے 40 سالہ نامعلوم خاتون کی لاش ملی ہے، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچی اور لاش کوعباسی شہید اسپتال منتقل کیا، پولیس نے کرائم سین سے شواہد اکٹھا کرکے واقعے کی تفتیش شروع کردی۔

ایس ایچ او گڈاپ سٹی سرفراز جتوئی نے بتایا کہ مقتولہ خاتون کے پاس سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوسکی جس کی مدد سے اس کی شناخت ممکن ہوسکے، پولیس کو جائے وقوع سے ایک نائن ایم ایم پستول کا خول ملا ہے جسے قبضے میں کرلیا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ مقتول خاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کی گئی ہے اور پولیس کوشش کررہی ہے، مقتولہ کے فنگرپرنٹس کی مدد سے اس کی شناخت ممکن ہوسکے، پولیس واقعے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پرتفتیش کررہی ہے۔
 
