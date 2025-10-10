کونسی غذا جگر کی عام بیماری سے بچا سکتی ہے؟

بڑی مقدار میں فرکٹوز کی کھپت (بالخصوص سافٹ ڈرنک جیسے پروسیسڈ اشیاء میں موجود اضافی مٹھاس) سے جمع ہونےو الی چکنائی جگر کو نقصان پہنچانے کا سبب بب سکتی ہے

ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ فائبر سے بھرپور غذا جگر کی ایک عام بیماری (جو کہ غذائی فرکٹوز کے سبب ہوتی ہے) سے بچا سکتی ہے یا اس کو کم کر سکتی ہے۔

بڑی مقدار میں فرکٹوز کی کھپت (بالخصوص سافٹ ڈرنک جیسے پروسیسڈ اشیاء میں موجود اضافی مٹھاس) سے جمع ہونےو الی چکنائی جگر کو نقصان پہنچانے کا سبب بب سکتی ہے

یہ کیفیت فیٹی لیور بیماری کی ایک قسم کا سبب بن سکتی ہے جس کی علامات سوزش، زخم اور جگر کی مستقل خرابی شامل ہیں۔

محققین کے مطابق مریضوں میں وزن کی وجہ سے جگر کی اس بیماری کی تشخیص مشکل ہوتی ہے۔

ماضی کی مطالعوں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر اس کیفیت کا علاج نہ کیا جائے تو یہ قلبی مرض کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔
