میرٹھ: کروڑوں روپے مالیت کا بیل ’ودھایک‘ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا

تین روزہ آل انڈیا فارمرز فیئر میں 25 کروڑ پاکستانی روپے مالیت سے زیادہ مالیت کے بیل نے میلہ لوٹ لیا

ویب ڈیسک October 10, 2025
بھارتی شہر میرٹھ میں قائم آئی آئی ایم ٹی یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے تین روزہ آل انڈیا فارمرز فیئر میں آٹھ کروڑ بھارتی روپے (25 کروڑ پاکستانی روپے مالیت سے زیادہ) مالیت کے بیل نے میلہ لوٹ لیا۔

’ودھایک‘ نامی بیل نے میلے میں ملک بھر سے آئے تمام کسانوں اور جانور پالنے کے شوقین افراد کی توجہ اپنی جانب کرلی۔

کالے رنگ کے اس بیل کے مالک پدما شری ایوارڈ یافتہ نریندرا سنگھ ہیں جن کا تعلق ہریانہ سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ودھایک اپنے نام کی طرح ہے۔ جسامت میں مضبوط اور ظاہر میں متاثر کن اور بے مثال ہے۔ یہ مراہ نسل کا بیل ہے۔

میلے میں ہریانہ، پنجاب، دہلی، اترکھنڈ، راجھستان اور مدھیا پردیش کے کسانوں نے حصہ کیا جو اپنے ساتھ اپنے بہترین جانور لے کر آئے تھے۔ لیکن ودھایک نے تمام توجہ اپنی جانب کرلی۔
