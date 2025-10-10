"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

کانتارا نے دنیا بھر میں صرف ایک ہفتے میں یہ تاریخی کمائی کی

ویب ڈیسک October 10, 2025
facebook whatsup
5
فلم کناترا نے صرف ایک ہفتے میں 5 کروڑ روپے کمالیے

بھارت کی کناڈا فلم اندسٹری کی بلاک بسٹر فلم "کانتارا: چیپٹر 1" نے ریلیز ہوتے ہی دنیا بھر میں دھوم مچادی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کانتارا نے صرف 500 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کرکے سینما انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا۔

رِشَب شیٹی کی تحریر و ہدایت میں بننے والی یہ فلم نہ صرف بھارت میں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی شاندار کامیابی سمیٹ رہی ہے۔

فلم میں رشب شیٹی کے علاوہ رِکمنی واسنتھ، گلشن دیویاہ اور جیارام نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ یہ فلم 2022 کی سپر ہٹ فلم "کانتارا" کا پری سیکوئل ہے، جس نے کہانی کے پس منظر کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔

باولی وڈ کے معروف اور تجربہ کار فلم ساز رام گوپال ورما نے بھی "کانتارا: چیپٹر 1" کو ایک بے مثال شاہکار قرار دیا ہے۔

انھوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہر فلم ساز کو شرمندہ ہونا چاہیے، رِشَب شیٹی نے سینما میں ایک نئی تحریک چھیڑ دی ہے۔

رام گوپال ورما کی طرف سے اس قدر تعریف نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی کہ "کانتارا" نے فلمی معیار کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔

ادھر ایک حالیہ انٹرویو میں رِشَب شیٹی نے رام گوپال ورما کی تعریف پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک لیجنڈ ہیں۔ ہم جیسے لوگ اسی لیے انڈسٹری میں آئے کیونکہ ان جیسے سینئرز نے ہمیں متاثر کیا۔

رشب شیٹی نے مزید کہا کہ میں آج بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہوں، رام گوپال ورما کی جانب سے تعریف میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ ریکارڈز یا مقابلوں کے بجائے کہانی اور ثقافت کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔

"کانتارا: چیپٹر 1" نہ صرف باکس آفس پر پرواز کر رہی ہے بلکہ بھارتی لوک کہانیوں اور دیہی ثقافت کے اظہار کے باعث عالمی سطح پر ایک گہری پہچان بنا رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Express News

خوبصورتی کے انجیکشن نے امریکی اداکارہ کی جان لے لی؛ بیوٹیشن پر فرد جرم عائد

Express News

کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو

Express News

بالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

Express News

فلم دیوداس سے سلمان کو ایشوریا کی وجہ سے نکال کر شاہ رُخ کو کردار دیا گیا؟

Express News

بیٹیوں کا باپ بننے کے بعد زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں، منیب بٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو