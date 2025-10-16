ویمنز ورلڈکپ: بارش نے پاکستانی بولرز کی محنت پر پانی پھیر دیا

کپتان فاطمہ ثناء نے عمدہ آغاز فراہم کرتے ہوئے انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کردیا

اسپورٹس ڈیسک October 16, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ کے سولہویں میچ میں پاکستانی بولرز کی محنت خراب موسم کی نذر ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا، ابتدائی اوورز سے ہی پاکستانی بولرز نے انگلش بیٹرز کو دباؤ میں رکھا۔

کپتان فاطمہ ثناء نے عمدہ آغاز فراہم کرتے ہوئے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کردیا۔ ابتدائی 10 اوورز میں انگلینڈ کی 5 بیٹرز پویلین لوٹ گئیں۔

57 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد ایلس کیپسی نے چارلی ڈین کے ہمراہ ٹوٹل کو 78 رنز تک پہنچایا، پھر چارلی اور ایم آرلوٹ نے آٹھویں وکٹ کے لیے 47 رنز کی شراکت بنائی۔

سارہ گلین 3 اور لنزے اسمتھ 4 رنز پر ناٹ آؤٹ رہیں۔

انگلینڈ کی بیٹنگ کے دوران بارش کے باعث میچ کو 31 اوورز تک محدود کردیا گیا۔ انگلینڈ ٹیم نے مقررہ 31 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔

پاکستان کی جانب سے فاطمہ ثناء نے 4، سعدیہ اقبال نے 2،جبکہ ڈیانا بیگ اور رامین شمیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان ٹیم کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 31 اوورز میں 113 رنز کا ہدف ملا۔

ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 6.4 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 34 رنز بنالیے تھے کہ اس دوران پھر بارش شروع ہوگئی جس کے باعث میچ مکمل نہ ہوسکا۔

عمیمہ سہیل 19 اور منیبہ علی 9 رنز پر ناٹ آؤٹ رہیں۔
