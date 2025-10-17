معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے؛ ٹرمپ

حماس نے غزہ میں جرائم پیشہ گروہوں کیخلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے

ویب ڈیسک October 17, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں مخالفین کے خلاف کارروائی جاری رکھی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے حماس کو یہ تازہ دھمکی غزہ میں جاری اندرونی جھڑپوں کے تناظر میں دی ہے۔

یہ دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں حماس نے اسرائیل نواز اور جرائم پیشہ مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔

ان مسلح گروہوں پر الزام ہے کہ وہ لوٹ مار، جرائم اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط میں ملوث تھے۔

جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو سخت ترین الفاظ میں متنبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے تحت قائم امن کو توڑتے ہوئے دوبارہ ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رکھا تو امریکا خود غزہ میں گھس کر حماس کو ختم کردے گا۔

ٹرمپ کا یہ تازہ بیان حیران کن ہے کیوں کہ چند روز قبل تک ٹرمپ نے حماس کی مجرمانہ گروہوں اور گینگز کے خلاف کارروائیوں کا خیر مقدم کی تھا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ حماس نے مجرمانہ گروہوں اور برے گینگز کو ختم کیے یہ مجھے زیادہ پریشان نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے۔

لیکن تازہ ترین بیان میں ٹرمپ نے اسی کام پر حماس کو تنبیہ کردی کہ وہ سرکشی سے باز رہے۔

 
