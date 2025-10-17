پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے دورمیں داخل ہوچکے، ازبک سفیر

سینٹرل ایشیائی ممالک پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ،تارڑ

ذوالفقار بیگ October 17, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

ازبکستان کے سفارتخانے اور اتحاد پبلیکیشنز کے زیر اہتمام کتاب "ازبکستان، تیسری نشاۃ ثانیہ، مستقبل کا تصور" کی شاندار تقریبِ رونمائی نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں وفاقی وزیراطلاعات عطا تارڑ، صدرِ مملکت کے ترجمان مرتضیٰ سولنگی، وسطی ایشیائی ممالک کے سفیروں سمیت مختلف اہم شخصیات نے شرکت کی۔

تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک اور پاکستان اور ازبکستان کے قومی ترانے بجا کر کیا گیا۔ازبکستان کے سفیر علی شیر تختایف نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور مصنف کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ازبک صدر شوکت میر ضیایف اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں دونوں ممالک کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ"پاکستان اور ازبکستان کے مابین تاریخی تعلقات ہیں،ہمارے مشترکہ ثقافتی ورثے ہیں, سنٹرل ایشیا کے ممالک پاکستان کے گوادر سمیت دیگر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔

کتاب کے مصنف محمد عباس خان اور پبلشر طاہر فاروق نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان ایک مشترکہ تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے امین ہیں، اور دونوں ملکوں کی موجودہ قیادت تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہی ہے۔

ازبکستان کے سفیر کہا کہ تم تمام ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات پر یقین رکھتے ہیں، باہمی تعمیر و ترقی وقت کی ضرورت ہے۔

جماعتِ اسلامی کے ڈائریکٹر فارن افیئرز آصف لقمان قاضی نے بھی کتاب کی اشاعت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کے تاریخی و فکری روابط مزید مضبوط ہوں گے۔تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے دورمیں داخل ہوچکے، ازبک سفیر

Express News

ہر سال تمباکو نوشی سے دنیا بھر میں 80 لاکھ اموات کا انکشاف

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ: کھیل کے میدانوں کی نیلامی پر جاری حکم امتناع میں توسیع

Express News

حرم الشیخ میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات

Express News

بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما چغتائی نے عالمی ایوارڈ حاصل کرلیا

Express News

پارٹی عمران خان کے فیصلے پر متحد ہے، دوبارہ وزارت اعلیٰ کی پیش کش قبول نہیں کروں گا، گنڈا پور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو