ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں قدم رکھ دیے

دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے بنگلادیش کے خلاف 10 وکٹوں سے شاندر فتح حاصل کرکے ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں قدم رکھ دیے۔
وشاکا پٹنم میں کھیلے گئے میچ میں بنگلا دیش کی جانب سے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ خاص موثر ثابت نہ ہوا۔
بنگلادیش کی ٹیم ابتداء سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بناسکی۔
سوبھانا موستاری نے 66 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ روبیا حیدر 44 رنز بناکر نمایاں رہیں۔
آسٹریلیا کی جانب سے الانا کنگ، ایشلے گارڈنر، اینابل سدرلینڈ اور جارجیا ویئرہم نے دو دو شکار کیے جبکہ میگن اسکٹ نے ایک وکٹ حاصل کی۔
جواب میں آسٹریلوی اوپنرز نے انتہائی جارحانہ انداز اپنایا۔ کپتان الیسا ہیلی نے صرف 77 گیندوں پر 113 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی جس میں 20 چوکے شامل تھے۔
فیبی لچ فیلڈ نے 72 گیندوں پر 84 رنز بنائے۔ انہوں نے 12 چوکے اور ایک چھکا لگایا۔
دونوں بیٹرز نے 202 رنز جوڑ کر ٹیم کو صرف 24.5 اوورز میں فتح دلا دی۔
اس فتح کے ساتھ آسٹریلیا رواں ایونٹ میں سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔