آسام میں باغی سرگرم، ایک سال میں 35 بھارتی فوجی ہلاک، بی جے پی کی حکومت کے لیے نیا بحران

آسام میں بے روزگاری، نسلی کشیدگی اور سرحدی عدم تحفظ پر عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے

ویب ڈیسک October 17, 2025
facebook whatsup

بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام اور ملحقہ علاقوں میں عسکریت پسندی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں مختلف علیحدگی پسند گروپوں کے حملوں میں گزشتہ ایک سال کے دوران 35 بھارتی فوجی اہلکار ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صورتِ حال بی جے پی حکومت کے لیے آئندہ سال ہونے والے 2026 کے ریاستی انتخابات سے قبل ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔

کشمیری میڈیا سروس (KMS) کے مطابق 16 اکتوبر 2025 کو ناگا عسکریت پسندوں نے اروناچل پردیش کے علاقے چانگلانگ میں آسام رائفلز کے بیس کیمپ پر حملہ کیا، جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ اس سے قبل 19 ستمبر 2025 کو منی پور کے بشنوپور ضلع میں پیپلز لبریشن آرمی (PLA) نے آسام رائفلز کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔

رپورٹ کے مطابق، جولائی 2025 میں آسام پولیس نے علیحدگی پسند تنظیموں — الفا (ULFA-I) اور این ایس سی این-کے وائی اے (NSCN-KYA) — سے تعلق کے شبے میں 22 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ تاہم، سرحدی علاقوں میں اب بھی یہ گروپس مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

حالات پر قابو پانے میں ناکامی کے باعث ریاستی حکومت نے افسپا (AFSPA) — یعنی مسلح افواج کو خصوصی اختیارات دینے والا قانون — تنسیوکیا، چارائی دیو اور سیواساگر اضلاع میں مزید چھ ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔

ماہرین کے مطابق، این ایس سی این-کے وائی اے اپنی آپریشنل صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور بھارت کے شمال مشرقی سیکیورٹی ڈھانچے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ علیحدگی پسند دھڑے اب بھی ”گریٹر ناگالینڈ“، علیحدہ پرچم اور آئینی خودمختاری کے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔

سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندی کی یہ نئی لہر بی جے پی کے امن، استحکام اور ترقی کے انتخابی بیانیے کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب آسام میں بے روزگاری، نسلی کشیدگی اور سرحدی عدم تحفظ پر عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

چین؛ صدر کے قریبی 2 اعلیٰ جنرلز سمیت 9 فوجی افسران کرپشن الزام میں برطرف

Express News

عازمینِ حج کیلیے خوشخبری؛ آبِ زم زم اب آپ کی دہلیز پر

Express News

اہم پیشرفت؛ صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے حکمراں سے ملاقات متوقع

Express News

جنگ بندی میرا کام ہے، پاک افغان کشیدگی بھی آسانی سے ختم کرا دوں گا؛ صدر ٹرمپ

Express News

بنگلادیش میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے؛ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ جاری

Express News

گھر کے کام کاج نہ کرنے پر ماں کی ڈانٹ؛ بیٹی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو