کیا فاطمہ ثنا نے بھارتی کھلاڑی کے پاؤں چھوئے تھے؟ تصویر وائرل 

پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کی بھارتی کھلاڑی سمرتی مندھانا کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہورہی ہے

October 17, 2025
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تصویر میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا بھارت سے ہار کے بعد مخالف ٹیم کی کھلاڑی کے پاؤں چھو رہی ہیں۔

بھارتی کھلاڑی سمرتی مندھانا کے ساتھ فاطمہ ثنا کی مذکورہ تصویر کو مختصر پیغامات کی سائٹ ایکس سمیت فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی شیئر کیا گیا ہے۔

تاہم فیکٹ چیک سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور اس کا کسی حقیقی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

واضح رہے کہ یہ تصویر 5 اکتوبر کو ہونے والے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان بمقابلہ بھارت میچ سے منسوب کی جارہی ہے۔ 6 اکتوبر کو ایک بھارتی صارف نے یہ تصویر ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’’پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا نے بھارت سے شکست کے بعد سمرتی مندھانا کے قدم چھوئے‘‘۔ یہی تصویر فیس بک کے مختلف پیجز پر بھی وائرل ہوئی تھی۔

تاہم میچ کے دوران ایسا کوئی منظر پیش نہیں آیا تھا نہ ہی اس دن کے میچ کی فوٹیجز میں ایسا کوئی منظر دکھائی دیتا ہے۔ فیکٹ چیک کی جانب سے جب اس تصویر کی تصدیق کےلیے ڈیجیٹل میڈیا فارنزک ٹولز استعمال کیے گئے تو ان ٹولز نے بھی تصویر کے جعلی ہونے کی نشاندہی کی ہے۔

مزید جانچ کے لیے 5 اکتوبر کے پورے میچ اور اس کی کمنٹری کا جائزہ بھی لیا گیا مگر کسی بھی لمحے فاطمہ ثنا کے سمرتی مندھانا کے قدم چھونے یا جھکنے کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تصویر مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہے اور کسی بھی حقیقی لمحے کی عکاسی نہیں کرتی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا یہ دعویٰ غلط ہے۔
