بنگلادیش میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے؛ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ جاری

گزشتہ برس اگست میں حسینہ واجد عوامی احتجاج پر حکومت چھوڑ کر بھارت فرار ہوگئی تھیں

ویب ڈیسک October 18, 2025
facebook whatsup
گزشتہ برس اگست میں حسینہ واجد عوامی احتجاج پر حکومت چھوڑ کر بھارت فرار ہوگئی تھیں

بنگلا دیش میں عبوری حکومت اور سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی اصلاحاتی چارٹر پر دستخط کردیئے تاہم اس کے باوجود سیاسی بحران برقرار ہے اور عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلا دیش کی بڑی سیاسی جماعتوں جماعت اسلامی اور بنگلادیش نیشنل پارٹی کی قیادت نے عبوری صدر سے ملاقات کی۔

اس ملاقات کے دوران عبوری صدر محمد یونس اور سیاسی رہنماؤں نے ایک اہم اصلاحاتی دستاویز "جولائی چارٹر" پر دستخط کردیئے۔

جس کا مقصد ملک میں آئندہ انتخابات سے قبل جمہوری استحکام کی نئی راہ پر گامزن کرنا ہے۔

چارٹر پر دستخط کی تقریب ڈھاکا کی پارلیمنٹ کے سامنے منعقد ہوئی، جس کی قیادت عبوری حکومت کے سربراہ اور نوبیل انعام یافتہ رہنما محمد یونس نے کی۔

عبوری صدر محمد یونس نے کہا کہ یہ لمحہ ایک نئے بنگلادیش کا آغاز ہے۔ ہم دوبارہ جنم لے رہے ہیں۔

انھوں نے واضح کیا کہ ہم نے ایک “تباہ حال نظام” سنبھالا ہے اور یہ اصلاحات اس لیے ضروری ہیں کہ ملک دوبارہ آمریت کی طرف نہ لوٹے۔ 

اس اصلاحاتی چارٹر میں صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے جب کہ وزرائے اعظم زیادہ سے زیادہ دو مدت کے لیے منتخب ہوسکتے ہیں۔

اسی طرح عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنا بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں اس چارٹر میں ملک کو ایک کثیرالقومی اور کثیرالمذہبی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی شق بھی رکھی گئی ہے۔

دو بڑی جماعتوں جماعت اسلامی اور بنگلادیش نیشنل پارٹی نے اصلاحاتی چارٹر پر دستخط کیئے لیکن ایک اہم اسٹوڈنٹ گروپ نیشنل سٹیزن پارٹی (NCP) نے بائیکاٹ کیا۔

اس طلبا تنظیم نے چارٹر کی منظوری سے قبل ہی ڈھاکا میں مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔

احتجاج کرنے والوں نے نعرے لگائے کہ “شہداء کا خون بھلایا نہیں جا سکتا!”پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔

یہ احتجاج تاحال جاری ہے اور آج بھی بنگلادیش کے متعدد شہروں میں پُرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ وہی طلبا تنظیم ہے جس نے اگست 2024 حسینہ حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کی تھی اور اس کے نتیجے میں حسینہ واجد حکومت چھوڑ کر بھارت مفرور ہونے پر مجبور ہوگئی تھیں۔

جس کے بعد فوج کی حمایت سے ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس کی سربراہی نوبیل انعام یافتہ معیشت دان محمد یونس کے حصے میں آئی۔

مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اصلاحاتی چارٹر کو اب یا تو ریفرنڈم کے ذریعے یا نئی پارلیمنٹ کے فیصلے سے باقاعدہ آئینی شکل دی جائے گی۔

دوسری جانب عبوری صدر محمد یونس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عام انتخابات کے بعد مستعفی ہو جائیں گے۔

یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے دباؤ پر عبوری صدر محمد یونس نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں عام انتخابات فروری یا اپریل میں ہوسکتے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

چین؛ صدر کے قریبی 2 اعلیٰ جنرلز سمیت 9 فوجی افسران کرپشن الزام میں برطرف

Express News

عازمینِ حج کیلیے خوشخبری؛ آبِ زم زم اب آپ کی دہلیز پر

Express News

اہم پیشرفت؛ صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے حکمراں سے ملاقات متوقع

Express News

جنگ بندی میرا کام ہے، پاک افغان کشیدگی بھی آسانی سے ختم کرا دوں گا؛ صدر ٹرمپ

Express News

بنگلادیش میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے؛ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ جاری

Express News

گھر کے کام کاج نہ کرنے پر ماں کی ڈانٹ؛ بیٹی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو