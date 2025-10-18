عازمینِ حج کیلیے خوشخبری؛ آبِ زم زم اب آپ کی دہلیز پر

صرف ایک ایپ کی مدد سے گھر بیٹھے عازمین حج اور معتمرین آب زم زم منگوا سکیں گے

ویب ڈیسک October 18, 2025
ایپ نسک کے ذریعے عازمین حج اور معترمین گھر بیٹھے آب زم زم منگوا سکیں گے

سعودی عرب نے ایک بار پھر مسجد الحرام آنے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے ایک نئی سہولت کا اعلان کیا ہے۔

سعودی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے پہلی بار "زم زم من نسک" کے نام سے ایک نئی سروس کا آغاز کیا ہے۔

اس ایپ کے ذریعے عازمینِ حج اور عام افراد اب چھوٹی بوتلوں (330 ملی لیٹر) میں آبِ زم زم گھر بیٹھے منگوا سکیں گے۔

یہ صرف سہولت نہیں بلکہ روحانی تحفہ ہے ایک مقدس امانت، جو اب محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر دروازے تک پہنچائی جائے گی۔

وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیعہ نے اس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے بتایا کہ آبِ زم زم محض پانی نہیں، یہ شفا ہے، برکت ہے، دعا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ اب نسک پلیٹ فارم کے ذریعے صرف چند کلکس کی مدد سے آبِ زم زم کی فراہمی ممکن ہوگی خواہ آپ مکہ میں ہوں، مدینہ میں یا سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں مقیم ہوں۔

یاد رہے کہ گزشتہ حج سیزن میں مکہ مکرمہ کی قیام گاہوں پر زم زم وینڈنگ مشینز لگائی گئی تھیں، جہاں عازمین دن میں تین مرتبہ بوتل حاصل کر سکتے تھے۔

تاہم اب سے یہ مقدس پانی صرف ایک ایپ کی بدولت ہر گھر اور ہر زائر تک پہنچا دی جائے گی۔

 
