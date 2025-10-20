دیوارچین پر پاک چین فیشن شو توجہ کا مرکز بن گیا

اسلام آباد:
پاکستان، چین کے تعلقات کی 60 ویں سالگرہ کے موقع پر دیوارِ چین کے تاریخی مقام پر رنگارنگ فیشن شو کا انعقاد کیا گیاجس میں معروف پاکستانی و چینی ڈیزائنرز نے اپنی کلیکشنز پیش کرکے شرکا کے دل جیت لیے۔
چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ دیوارِ چین پر فیشن شو پاک چین ثقافتی رشتوں اور اقتصادی تعاون کا نیا سنگ میل ہے۔
چین کی دیوار چین پر پاک چین شاندار فیشن شو کاانقعاد، پاکستانی سفارتخانے بیجنگ اور چاینا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹرکے اشتراک سے کیا گیا۔
شوکی ترتیب معروف فیشن ایکسپرٹ عدنان انصاری نے انجام دی۔ فیشن شو میں پاکستانی ڈیزائنرز ماہین خان، معظم عباسی، عائشہ طارق، رضوان اللہ اور زین ہاشمی کی کلیکشن پیش کی گئیں۔
چین میں مقیم پاکستانی ڈیزائنر عقیل چوہدری نے جیولری کلیکشن متعارف کرائیں۔
معروف چینی ڈیزائنر لیانگ سویون نے بھی اپنی تخلیقات پیش کیں، شو میں چینی حکام، میڈیا، کاروباری شخصیات، سفارتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کا کہنا تھا کہ عظیم دیوارِ چین پاک چین دوستی کی علامت ہے۔