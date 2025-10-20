ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا

ناران میں جنات کی موجودگی کا یقین ہے، میرا دروازہ خود بند کھل رہا تھا، اداکارہ حرا سومرو

ویب ڈیسک October 20, 2025
پاکستانی اداکارہ حرا سومرو نے ناران میں جنات کی موجودگی سے متعلق حیران کن دعویٰ کیا ہے۔

ایک حالیہ پوڈکاسٹ میں حرا سومرو نے بتایا کہ انہیں ناران کے ایک ہوٹل میں قیام کے دوران غیر معمولی واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہیں یقین ہوگیا کہ اس علاقے میں جنات موجود ہیں۔

حرا سومرو نے میزبان کے سوال پر قسم کھا کر کہا کہ وہ سو فیصد یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ ناران ایک ’بھاری جگہ‘ ہے اور وہاں جنات بستے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص ناران کے کسی ہوٹل میں عجیب و غریب واقعات محسوس کرے تو یہ اس کا وہم نہیں بلکہ وہاں واقعی کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں۔

اداکارہ نے بتایا کہ ناران میں ہوٹل میں قیام کے دوران ان کے کمرے کا دروازہ بار بار خود بخود کھلتا اور بند ہوتا رہا جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا نہ ہی ہوا کا گزر تھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ ناران کے ہوٹلوں میں پنکھے نہیں ہوتے، اس لیے ذرا سی حرکت یا آواز بھی واضح سنائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں دو مرتبہ انہیں اپنے واش روم میں فلیش کی آواز بھی صاف سنائی دی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ بےحد ڈر گئی تھیں۔
