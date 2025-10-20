پاکستان کے اشعب عرفان نے وینکوور اوپن 2025 کا ٹائٹل جیت لیا

اشعب عرفان نے فائنل میں انگلینڈ کے سیم ٹوڈ کو شکست دی

ویب ڈیسک October 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کے اشعب عرفان نے وینکوور اوپن اسکواش ٹورنامنٹ 2025 جیت کر اپنی پہلی پی ایس اے ورلڈ ٹور ٹرافی اپنے نام کر لی۔

وینکوور میں کھیلے گئے فائنل میں چوتھے نمبر کے سیڈ اشعب عرفان نے انگلینڈ کے سیم ٹوڈ کو شاندار کارکردگی کے ساتھ 0-3 سے شکست دی۔ یہ مقابلہ 43 منٹ تک جاری رہا جس میں اشعب نے 11-9، 11-1 اور 11-5 سے کامیابی حاصل کی۔

رچرڈسن ویلتھ مینز اوپن 2025 پی ایس اے ورلڈ ٹور کا "کاپر ایونٹ" تھا جس میں مجموعی انعامی رقم 31 ہزار 250 امریکی ڈالر رکھی گئی تھی۔

21 سالہ اشعب عرفان کی یہ کامیابی پاکستان کے اسکواش میں ایک بڑا سنگ میل قرار دی جا رہی ہے۔ وہ نور زمان کے ساتھ بین الاقوامی سرکٹ پر تیزی سے ابھرنے والے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔

ٹورنامنٹ میں پاکستان کے دو کھلاڑیوں نے حصہ لیا، تیسرے سیڈ نور زمان کو کوارٹر فائنل میں انگلش کھلاڑی سیم ٹوڈ کے ہاتھوں 2-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

اس وکٹ پر چوتھی اننگ بہت مشکل ہوگی: سعود شکیل

Express News

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

Express News

عباس آفریدی ہانگ کانگ سکسز میں پاکستان کی قیادت کریں گے

Express News

طیب اکرام کو مصر کی اولمپک کمیٹی کا اعلیٰ ترین اعزاز کالر آف آنر تفویض

Express News

قومی ایتھلیٹکس ٹیم ایشین یوتھ گیمز میں شرکت کیلیے بحرین روانہ

Express News

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے کوچنگ اسٹاف میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو