کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار

گرفتار ملزم ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سروس سمیت تمام سہولیات فراہم کرتا تھا، دو ساتھی خواتین پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں

اسٹاف رپورٹر October 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کراچی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزم ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سروس سمیت تمام سہولیات فراہم کرتا تھا جبکہ دو ساتھی خواتین پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کے سرغنہ عمران ولد عباس علی کو گرفتار کرلیا، انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب میں گرفتار کیا تھا اور اتوار کو ملزم کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔

ڈی ایس پی انویسٹی گیشن بن قاسم شاہنواز میمن نے ایکسپریس کو بتایا کہ کراچی پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ کر اس کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے تھے، انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب میں گرفتار کیا تھا جہاں سعودی قوانین کے ذریعے سے 9 ماہ کی سزا بھی ہوئی اور اتوار کو ملزم عمران کو انٹرپول نے اسلام آباد میں پاکستانی حکام کے حوالے کیا جس کے بعد ملزم کو بن قاسم انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم عمران کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ماسیوں کا گینگ چلاتا ہے، خواتین ماسیاں پہلے گھروں میں کام حاصل کرکے سونا اور کیش چوری کرتی تھیں اور ملزم عمران ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سروس سمیت تمام سہولیات فراہم کرتا تھا۔

پولیس افسر نے مزید بتایا کہ ملزم کی ساتھی خواتین درخشاں اور اسٹیل ٹاؤن میں وارداتوں میں ملوث تھیں، گرفتار ملزم چوری کے پیسوں سے آزاد ویزا حاصل کرکے سعودی عرب چلا گیا تھا جبکہ گرفتار ملزم کی ساتھی ماسیوں نے درخشاں میں سیاسی جماعت کی رہنما سعدیہ جاوید کے گھر میں بھی چوری کی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کے گینگ کی دو خواتین ماسیاں شاہدہ اور گلاب زادی پہلے گرفتار ہو چکی ہیں، گرفتار ملزم کے خلاف صوبہ پنجاب میں بھی متعدد مقدمات درج ہیں اور گرفتار ملزم صوبہ پنجاب پولیس کو بھی مطلوب ہے۔ گرفتار ملزم کو ملیر کورٹ میں پیش کرکے اس کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو