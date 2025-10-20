وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ برطانیہ کے لیے قومی ایئرلائن اور ایک نجی ائیرلائن کی اپرول بہت بڑا بریک تھرو ہے، پچس اکتوبر کو اسلام آباد سے مانچسٹر پہلی پرواز جارہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مزید نجی ائیرلائنز کی بھی برطانیہ فلائٹس میں دلچسپی ہے، پی ٹی آئی دور حکومت میں ہماری ایوی ایشن انڈسٹری کو بہت تباہی بربادی ہوئی ہے، امریکہ کی براہ راست پروازوں کے حوالے سے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یو ایس کے لیے پروازوں کی اجازت بھی مل جائے گی، قومی ائیرلائن کی پرائیویٹائزیشن اب چند ہفتوں کی بات ہے، پرائیویٹائزیشن کے بعد قومی ایئرلائن بیٹرے میں نئے جہازوں کی شمولیت ہوگی۔
وزیر ہوابازی نے کہا کہ نئے جہاز بیڑے میں شامل ہونے کے بعد چائینہ یورپ سمیت ایسٹ میں بھی پروازیں چلا سکتے ہیں، قومی ائیرلائن کی پرائیویٹائزیشن کیوجہ سے مزید سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری حکومت نے ریگولیٹری سائیڈ پر جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کروادی۔