برطانیہ کےلیے قومی اور نجی ائیرلائن کی اپرول بہت بڑا بریک تھرو ہے، وزیر ہوابازی

قومی ائیرلائن کی پرائیویٹائزیشن اب چندہفتوں کی بات ہے،اسکےبعد قومی ایئرلائن بیٹرے میں نئے جہاز شامل ہوں گے، خواجہ آصف

ویب ڈیسک October 20, 2025
وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ برطانیہ کے لیے قومی ایئرلائن اور ایک نجی ائیرلائن کی اپرول بہت بڑا بریک تھرو ہے، پچس اکتوبر کو اسلام آباد سے مانچسٹر پہلی پرواز جارہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ مزید نجی ائیرلائنز کی بھی برطانیہ فلائٹس میں دلچسپی ہے، پی ٹی آئی دور حکومت میں ہماری ایوی ایشن انڈسٹری کو بہت تباہی بربادی ہوئی ہے، امریکہ کی براہ راست پروازوں کے حوالے سے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یو ایس کے لیے پروازوں کی اجازت بھی مل جائے گی، قومی ائیرلائن کی پرائیویٹائزیشن اب چند ہفتوں کی بات ہے، پرائیویٹائزیشن کے بعد قومی ایئرلائن بیٹرے میں نئے جہازوں کی شمولیت ہوگی۔

وزیر ہوابازی  نے کہا کہ نئے جہاز بیڑے میں شامل ہونے کے بعد چائینہ یورپ سمیت ایسٹ میں بھی پروازیں چلا سکتے ہیں، قومی ائیرلائن کی پرائیویٹائزیشن کیوجہ سے مزید سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے۔

خواجہ آصف  نے کہا کہ ہماری حکومت نے ریگولیٹری سائیڈ پر جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کروادی۔
