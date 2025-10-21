کوئٹہ سے چمن کے درمیان چلنے والی پسنجر ٹرین سروس مسلسل چھٹے روز بھی معطل ہے جبکہ دیگر ٹرینیں معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔
ریلوے حکام کے مطابق، ٹرین کی معطلی کی وجہ بارڈر کی موجودہ صورتحال ہے جس کے باعث سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ٹرین سروس منسوخ کی گئی ہے۔
کوئٹہ سے پشاور کے لیے چلنے والی جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بولان میل اپنی معمول کی آمد و رفت کے مطابق چل رہی ہیں۔
ادھر لاہور ریلوے اسٹیشن سے کراچی، کوئٹہ، راولپنڈی اور دیگر شہروں کو جانے والی بیشتر ٹرینیں اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہو رہی ہیں۔ قراقرم ایکسپریس (42-ڈاؤن) سہ پہر 3 بجے، کراچی ایکسپریس (16-ڈاؤن) شام 6 بجے، اور گرین لائن (6-ڈاؤن) رات 8:50 پر اپنے مقررہ وقت کے مطابق روانہ ہوں گی۔
پاک بزنس ایکسپریس (34-ڈاؤن) کو 3 گھنٹے تاخیر کا سامنا ہے اور یہ ٹرین اب شام 7:30 بجے روانہ ہوگی۔ شاہ حسین ایکسپریس (44-ڈاؤن) کے مسافروں کو آج گرین لائن میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ گرین لائن کی روانگی سے کم از کم ایک گھنٹہ قبل اسٹیشن پر موجود ہوں تاکہ انہیں آسانی سے سیٹیں فراہم کی جا سکیں۔
کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس (46-ڈاؤن)، ملت ایکسپریس (18-ڈاؤن)، اور رحمان بابا ایکسپریس (48-ڈاؤن) لاہور اور ساہیوال کے راستے کراچی روانہ ہوں گی۔
اسی طرح کراچی سے آنے والی پاکستان ایکسپریس (45-اپ) راولپنڈی، ملت ایکسپریس (17-اپ) فیصل آباد، اور رحمان بابا ایکسپریس (47-اپ) پشاور کے لیے لاہور و ساہیوال کے راستے سفر کریں گی۔
ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کی ہدایت پر مسافروں کی سہولت کے لیے فیسیلیٹیشن عملہ اسٹیشن پر ہر وقت موجود رہے گا۔ مسافروں سے درخواست کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی رہنمائی یا معلومات کے لیے ریلوے کے انکوائری نمبرز 117-042 اور 99070011-042 پر رابطہ کریں۔