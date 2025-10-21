ماضی کی معروف اسٹیج رقاصہ اور اداکارہ نرگس نے اپنے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی تمام خواتین کو اپنے ہمراہ عمرہ کروایا۔
نرگس نے نیکی کے اس سفر کے دورام ممتاز اسلامی اسکالر مولانا طارق جمیل سے بھی مکہ مکرمہ میں ملاقات کی۔
اداکارہ نرگس کی زندگی میں تبدیلی اور مذہب کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان میں مولانا طارق جمیل کا اہم کردار رہا ہے۔
انسٹاگرام پر نرگس نے مولانا طارق جمیل سے ہونے والی ملاقات کی ویڈیو اپ لوڈ کی ہے جس میں وہ برقع پہنے ہوئے ہیں اور بالکل ایک الگ شخصیت نظر آ رہی ہیں۔
اس ویڈیو میں نرگس نے بتایا کہ میری خوش قسمتی تھی جب میں نے اپنا پہلا حج 2006 میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا تھا۔
نرگس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔
نرگس کے بقول انھوں نے مولانا طارق جمیل کا بیان سنا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، جسے میں اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤں گی۔
اس موقع پر اداکارہ نرگس نے مولانا طارق جمیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مذہب سے روشناس کرایا۔
اداکارہ نے مولانا طارق جمیل سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے، میری اولاد اور میرے شوہر کے لیے خاص دعا کر دیں۔
جس پر مولانا صاحب نے دعا کرائی اور ساتھ نرگس سے کہا کہ آپ نے اپنے بیوٹی پارلر کے عملے کو حج اور عمرہ کروایا ہے۔ یہ بہت نیک کام کیا ہے۔
مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں دعاگو ہوں کہ اللہ آپ کو دین پر چلنے کی مزید استقامت اور توفیق دے۔