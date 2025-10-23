عمران خان سے ملنے نہ دینا عدلیہ کی بے بسی ہے، وزیراعلی کے پی سہیل آفریدی کا اڈیالہ روڈ پر دھرنا

یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ججز اپنے احکامات نہیں منوا پارہے، سوچنا پڑے گا ملک کس طرف جارہا ہے، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک October 23, 2025
عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ روڈ پر دھرنا دیا اور کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں آج اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ججز اپنے احکامات نہیں منوا پارہے، سوچنا پڑے گا ملک کس طرف جارہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق سہیل آفریدی کارکنوں کے ساتھ اڈیالہ روڈ پر بیٹھ گے جس کے باعث اڈیالہ روڈ پر ٹریفک مکمل جام ہوگیا۔

صورتحال کے باعث سہیل آفریدی کا سیکیورٹی اسٹاف اور راولپنڈی پولیس بھی الرٹ ہیں جب کہ تریفک جام میں پھنسے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔

وزیراعلی کے پی کے اڈیالہ روڈ پر دھرنے کے دوران  پی ٹی آئی کارکنان نے نعرے بازی کی، بعد ازاں وزیراعلی کے پی نے دھرنا ختم کردیا اور  کارکنوں سمیت اڈیالہ روڈ سے اٹھ کر سائیڈ پر چلے گئے جس کے بعد راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ روڈ پر ٹریفک بحال کردی۔

وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دھرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں آج اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ججز اپنے احکامات نہیں منوا پارہے، سوچنا پڑے گا ملک کس طرف جارہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جب سے وزیر اعلی بنا ہوں مجھے ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، ایک شخص کے پی آیا اس نے کہا یہ وزیر اعلی نہیں بنے گا، میں نے اپنے لیڈر سے رہنمائی لینی ہے اسلئے ملاقات کرنا ضروری ہے، میں نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو ملاقات کیلئے لکھا ہے، ہم عدالتوں میں بھی گئے لیکن کوئی نہیں سن رہا۔

میں اب عوام کی عدالت میں جاؤنگا، بحیثیت وزیر اعلی میرا کام ہے اپنی عوام کیلئے کام کرنا، جلسے جلوس کرنا پارٹی کا کام ہے، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئینگی اس پر عمل کرونگا۔

حکمت عملی ایک ہی ہے بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں پائے گی، بانی پی ٹی آئی ہمارے دلوں میں ہیں،  میرا لائحہ عمل وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی کا لائحہ عمل ہے، ہم عزت اور وقار کے ساتھ افغان بھائیوں کو واپس بھیجیں گے۔

 
