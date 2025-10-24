فارملین ملے دودھ کی فروخت، وسطی، کورنگی اور ملیر میں 20 دکانیں سربمہر

کراچی:
کراچی انتظامیہ نے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ضلع وسطی، کورنگی اور ملیر کے ڈپٹی کمشنرز نے 20 دکانیں سربمہر کردیں، سیل کردہ ایک دکان کھولنے پر 50 ہزار جرمانہ کرتے ہوئے دکان دار کو گرفتار کرلیا۔
ڈپٹی کمشنرز نے کمشنر کراچی کو پیش کردہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ دکانیں فارملین ملا دودھ فروخت کررہی تھیں، فارملین ملا دودھ پینے سے انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ فارملین انسان کے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے، اعصابی عوارض کا بنتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ کینسر کا شکار بھی کرسکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ضلع وسطی اور کورنگی میں سات سات دکانیں سیل کی گئیں جبکہ ضلع ملیر میں ایک ہول سیلر سمیت 6 دکانیں سیل کی گئیں۔ دودھ کے نمونے پی ایس کیو سی اے لیبارٹری میں چیک کیے گئے۔
محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کمشنر کراچی کو دودھ میں ملاوٹ شدہ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔
کمشنر آفس نے جن دکانوں کو سربمہر کیا ہے ان میں ضلع وسطی میں گجر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ناظم آباد نمبر 3، گجر ڈیری سیکٹر 11 نیو کراچی، ناگوری ملک شاپ نارتھ کراچی، امام ملک شاپ 11C نارتھ کراچی، فضل ربی ملک سینٹر بفرزون 15.A-1,، گلبرگ ڈیری فیڈرل بی ایریا بی11 گلبرگ اور پاکستان ڈیری اینڈ ملک شاپ لیاقت آباد نمبر 4، ضلع ملیر میں اشاہ جی ڈیری اینڈ بیکرز لیبر اسکوائر 600 فلیٹ ابراہیم حیدری، ماشاء اللہ ملک شاپ اولڈ فلیٹ این ایچ، دلپسند ڈیری گلستان سوسائٹی، مدینہ ملک شاپ قذافی ٹاؤن، نفیس ڈیری گلستان سوسائٹی ملیر اور نمبر دار ملک شاپ، بھینس کالونی نمبر 1 شامل ہیں،
اسی طرح ضلع کورنگی میں عبد الحفیظ ملک شاپ کورنگی نمبر 4 پاک اسلام ڈیری شاہ فیصل نمبر 2، کراچی ڈیری شاہ فیصل نمبر 3، پاک اسلام ڈیری شاہ فیصل نمبر 3، شان راجپوت شاہ فیصل نمبر 3، اذلان ڈیری جامعہ ملیہ اور مدینہ ڈیری جامعہ ملیہ شامل ہیں۔
کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ ناقص اور غیر صحت مند دودھ انسان کے لئے نقصان دہ ہے اس کی فروخت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرسے کہا ہے کہ وہ دودھ کا معیار چیک کریں اورہر قانونی اورضروری کارروائی کریں یقینی بنائیں کہ شہریوں کو صحت مند اور معیاری دودھ دستیاب ہو۔