فارملین ملے دودھ کی فروخت، وسطی، کورنگی اور ملیر میں 20 دکانیں سربمہر

وسطی اور کورنگی میں سات سات دکانیں، ملیر میں ایک ہول سیلر سمیت 6 دکانیں سیل، دودھ کے نمونے لیبارٹری میں چیک ہوئے

اسٹاف رپورٹر October 24, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کراچی انتظامیہ نے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ضلع وسطی، کورنگی اور ملیر کے ڈپٹی کمشنرز نے 20 دکانیں سربمہر کردیں، سیل کردہ ایک دکان کھولنے پر 50  ہزار جرمانہ کرتے ہوئے دکان دار کو گرفتار کرلیا۔

ڈپٹی کمشنرز نے کمشنر کراچی کو پیش کردہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ دکانیں فارملین ملا دودھ فروخت کررہی تھیں، فارملین ملا دودھ پینے سے انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ فارملین انسان کے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے، اعصابی عوارض کا بنتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ کینسر کا شکار بھی کرسکتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق ضلع وسطی اور کورنگی میں سات سات دکانیں سیل کی گئیں جبکہ ضلع ملیر میں ایک ہول سیلر سمیت 6 دکانیں سیل کی گئیں۔ دودھ کے نمونے پی ایس کیو سی اے لیبارٹری میں چیک کیے گئے۔

محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کمشنر کراچی کو دودھ میں ملاوٹ شدہ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔

کمشنر آفس نے جن دکانوں کو سربمہر کیا ہے ان میں ضلع وسطی میں گجر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ناظم آباد نمبر 3، گجر ڈیری سیکٹر 11 نیو کراچی، ناگوری ملک شاپ نارتھ کراچی، امام ملک شاپ 11C نارتھ کراچی، فضل ربی ملک سینٹر بفرزون 15.A-1,، گلبرگ ڈیری فیڈرل بی ایریا بی11 گلبرگ اور پاکستان ڈیری اینڈ ملک شاپ لیاقت آباد نمبر 4، ضلع ملیر میں اشاہ جی ڈیری اینڈ بیکرز لیبر اسکوائر 600 فلیٹ ابراہیم حیدری، ماشاء اللہ ملک شاپ اولڈ فلیٹ این ایچ، دلپسند ڈیری گلستان سوسائٹی، مدینہ ملک شاپ قذافی ٹاؤن، نفیس ڈیری گلستان سوسائٹی ملیر اور نمبر دار ملک شاپ، بھینس کالونی نمبر 1 شامل ہیں،

اسی طرح  ضلع کورنگی میں عبد الحفیظ ملک شاپ کورنگی نمبر 4 پاک اسلام ڈیری شاہ فیصل نمبر 2، کراچی ڈیری شاہ فیصل نمبر 3، پاک اسلام ڈیری شاہ فیصل نمبر 3، شان راجپوت شاہ فیصل نمبر 3، اذلان ڈیری  جامعہ ملیہ اور مدینہ ڈیری جامعہ ملیہ شامل ہیں۔

 

 

کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ ناقص اور غیر صحت مند دودھ انسان کے لئے نقصان دہ ہے اس کی فروخت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرسے کہا ہے کہ وہ دودھ کا معیار چیک کریں اورہر قانونی اورضروری کارروائی کریں یقینی بنائیں کہ شہریوں کو صحت مند اور معیاری دودھ دستیاب ہو۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پیپلزپارٹی حکومت اندرون سندھ کے ڈاکوؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مال دے رہی ہے، آفاق احمد

Express News

کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

Express News

ٹک ٹاک پر دوستی، ملتان جیل کے پولیس اہلکار نے نوجوان لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کے الیکٹرک دو سال میں دیوالیہ ہوسکتی ہے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی پیش گوئی

Express News

پاک-افغان مذاکرات، پاکستان کا مؤقف پیش، نظر آرہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذرائع

Express News

کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو