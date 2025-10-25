وزیراعلیٰ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم

لاہور:
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا، مریم نواز کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
مریم نواز نے ایئر پنجاب کے فیز ون کے لئے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایئر پنجاب کیلئے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں۔ اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا گیا۔
اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، وزیراعلیٰ مریم نواز نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لئے ممکنہ اقدامات کی بھی ہدایت جاری کیں۔