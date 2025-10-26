روہت شرما کی آسٹریلیا کے خلاف شاندار سنچری، ریکارڈ قائم کردیا

بھارت نے آسٹریلیا کو سیریز کے آخری میچ میں روہت اور کوہلی کی بہترین بیٹنگ کی بدولت 9 وکٹوں سے شکست دے دی

ویب ڈیسک October 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: کرک انفو
SYDNEY:

آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں بھارت کے سابق کپتان اور اسٹار بیٹر روہت شرما نے شان دار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سنچری مکمل کی بلکہ خراب فارم کے باعث ان کے مستقبل پر اٹھنے والی چہ مگوئیاں کو ختم کردیا اور ساتھ ریکارڈ بھی قائم کردیا۔

سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو جیت کے لیے 237 رنز کا ہدف دیا تو جواب بھارت کے کپتان اور اوپنر شبمن گل بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے تاہم روہت شرما اور ویرات کوہلی نے بہترین شراکت داری کے ساتھ ٹیم 9 وکٹوں سے فتح دلائی۔

بھارت کے 38 سالہ بیٹر روہت شرما نے 33 اوور میں ایڈم زیمپا کی آخری گیند پر اپنے ایک روزہ کیریئر کی 33 ویں سنچری مکمل کی، ان کی یہ سنچری بین الاقوامی کرکٹ کیریئر میں 50 ویں سنچری ہے۔

روہت شرما نے آسٹریلیا میں ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے غیرملکی کھلاڑی بن گئے ہیں، اس سے قبل ویرات کوہلی نے 5 سنچریاں بنا کر یہ ریکارڈ بنایا تھا۔

سابق بھارتی کپتان کی ون ڈے میں آسٹریلیا کے خلاف نویں سنچری ہے۔

روہت شرما سیریز کے پہلے میچ میں صرف 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے تھے، جس کے بعد ورلڈ کپ 2027 تک ان کے کھیلنے کے حوالے سے چہ مگوئیاں شروع کردی گئی تھیں تاہم ایڈیلیڈ میں دوسرے میچ میں 73 رنز بنا کر زبردست واپسی کی تھی۔

دوسری طرف ویرات کوہلی نے بھی آخری ون ڈے میں ذمہ دارانہ انداز میں آؤٹ ہوئے بغیر 74 رنز کی اننگز کھیل کر فارم دوبارہ حاصل کرلی ہے۔

خیال رہے کہ آسٹریلیا نے بھارت کو پہلے دو ایک روزہ میچوں میں شکست دے کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کرلی تھی تاہم آخری میچ میں بھارت نے کامیابی حاصل کرکے کلین سوئپ سے خود کو بچالیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کی جنسی ہراسانی، بی سی سی آئی کا ردعمل بھی آگیا

Express News

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی20 سیریز، ٹرافی کی رونمائی

Express News

ٹی 20 سیریز، بابر اعظم کس نمبر پر بیٹنگ کریں گے، ہیڈ کوچ نے بتادیا

Express News

یو ایس اوپن اسکواش چیمپین شپ، مصری کھلاڑیوں نے دونوں ٹائیٹلز جیت لیے

Express News

پاکستان ایشین یوتھ گیمز کے مینز والی بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا

Express News

ویرات کوہلی نے ون ڈے انٹرنیشنل میں سنگاکارا کا ریکارڈ توڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو