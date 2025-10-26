روہت شرما کی آسٹریلیا کے خلاف شاندار سنچری، ریکارڈ قائم کردیا

SYDNEY:
آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں بھارت کے سابق کپتان اور اسٹار بیٹر روہت شرما نے شان دار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سنچری مکمل کی بلکہ خراب فارم کے باعث ان کے مستقبل پر اٹھنے والی چہ مگوئیاں کو ختم کردیا اور ساتھ ریکارڈ بھی قائم کردیا۔
سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو جیت کے لیے 237 رنز کا ہدف دیا تو جواب بھارت کے کپتان اور اوپنر شبمن گل بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے تاہم روہت شرما اور ویرات کوہلی نے بہترین شراکت داری کے ساتھ ٹیم 9 وکٹوں سے فتح دلائی۔
بھارت کے 38 سالہ بیٹر روہت شرما نے 33 اوور میں ایڈم زیمپا کی آخری گیند پر اپنے ایک روزہ کیریئر کی 33 ویں سنچری مکمل کی، ان کی یہ سنچری بین الاقوامی کرکٹ کیریئر میں 50 ویں سنچری ہے۔
روہت شرما نے آسٹریلیا میں ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے غیرملکی کھلاڑی بن گئے ہیں، اس سے قبل ویرات کوہلی نے 5 سنچریاں بنا کر یہ ریکارڈ بنایا تھا۔
سابق بھارتی کپتان کی ون ڈے میں آسٹریلیا کے خلاف نویں سنچری ہے۔
روہت شرما سیریز کے پہلے میچ میں صرف 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے تھے، جس کے بعد ورلڈ کپ 2027 تک ان کے کھیلنے کے حوالے سے چہ مگوئیاں شروع کردی گئی تھیں تاہم ایڈیلیڈ میں دوسرے میچ میں 73 رنز بنا کر زبردست واپسی کی تھی۔
دوسری طرف ویرات کوہلی نے بھی آخری ون ڈے میں ذمہ دارانہ انداز میں آؤٹ ہوئے بغیر 74 رنز کی اننگز کھیل کر فارم دوبارہ حاصل کرلی ہے۔
خیال رہے کہ آسٹریلیا نے بھارت کو پہلے دو ایک روزہ میچوں میں شکست دے کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کرلی تھی تاہم آخری میچ میں بھارت نے کامیابی حاصل کرکے کلین سوئپ سے خود کو بچالیا۔