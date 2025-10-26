کراچی: پی پی پی یوسی وائس چیئرمین سمیت 2 افراد کےقتل میں ملوث باپ، بیٹا خیبرپختونخوا سے گرفتار

ملزمان نے رواں سال 17 مارچ کو شانتی نگر میں فائرنگ کر کے فائق خان کو قتل کیا تھا

اسٹاف رپورٹر October 26, 2025
کراچی ایسٹ زون انویسٹی گیشن پولیس نے ڈالمیا شانتی نگر میں پیپلز پارٹی کے یوسی وائس چیئرمین فائق خان سمیت 2 افراد کے قتل میں ملوث باپ اور بیٹے کو کے پی کے سے گرفتار کرلیا۔

ایسٹ زون انویسٹی گیشن پولیس نے ڈالمیا شانتی نگر میں پیپلز پارٹی کے یوسی وائس چیئرمین فائق سمیت 2 افراد کے قتل میں ملوث باپ اور بیٹے کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کرلیا۔

ملزمان نے رواں سال 17 مارچ کو شانتی نگر میں فائرنگ کر کے فائق خان کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درج کیا گیا تھا جب کہ واقعے کے گواہ اسمٰعیل کو بھی ملزمان نے چند گزشتہ ماہ فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔

پولیس کے مطابق دونوں ملزم باپ اور بیٹے واردات کے بعد ٰکے پی کے میں جا کر روپوش ہوگئے تھے تاہم انویسٹی گیشن پولیس نے گرفتار باپ اور بیٹے کو کراچی منتقل کر دیا ہے جب کہ فائرنگ کا واقعہ دشمنی کی بنا پر پیش آئے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
