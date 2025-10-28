حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی

حماس اس سے قبل 16 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے

ویب ڈیسک October 28, 2025
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی۔

اسرائیلی فوج کے مطابق لاش کو تل ابیب کے ابو کبیر فرانزک انسٹی ٹیوٹ منتقل کیا گیا ہے، جہاں شناخت کا عمل دو دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔

اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس اس سے قبل 16 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے، جبکہ اب بھی 12 یرغمالیوں کی لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔

اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پہلے ہی مصری تکنیکی ٹیم کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے چکے ہیں تاکہ ہلاک شدہ یرغمالیوں کی تلاش میں مدد کی جا سکے۔

اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ ریڈ کراس اور مصری ٹیموں کو اسرائیلی فوج کی ییلو لائن کے پار جا کر لاشوں کی تلاش کی اجازت دی گئی ہے۔
