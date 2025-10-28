فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ

 اہم عرب ممالک   کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے

ویب ڈیسک October 28, 2025
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ کیا جب کہ اہم عرب ممالک   کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔

مصر، اردن اور سعودی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلی جنس اشتراک پر اہم بات  چیت کی گئی۔

فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے، فیلڈ مارشل  سید عاصم منیر کے  ان دورں  سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا  ہے۔

آرمی چیف  کی فعال عسکری سفارتکاری  پاکستان کے عالمی وقار میں اضافہ کا باعث ہے، معرکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور با وقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔
