بھارت میں طوفان مونتھا کے پیش نظر اسکول بند، شہریوں کا انخلا

آندھرا پردیش کے 19 اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے مذکورہ اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کردیا گیا ہے

ویب ڈیسک October 28, 2025
فوٹو: اے پی
نیو دہلی:

بھارت میں مشرقی ساحلی علاقوں کی طرف بڑھنے والے طوفان مونتھا کے پیش نظر اسکول بند کردیے گئے اور شہریوں کا انخلا بھی کردیا گیا۔

خبرایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ خلیج بنگال میں بننے والا مونتھا سمندری طوفان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ہے اور امکان ہے کہ آندھرا پردیش کے ساحلی شہر کاکیناڈا سے ٹکرائے گا۔

بیان میں کہا گیا کہ طوفان آندھرا پردیش میں میچلی پاٹنم کے جنوب مشرقی کی طرف بڑھ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ طوفان مزید شدت اختیار کرجائے گا اور جب ساحل سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔

بھارت کے محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش کے 19 اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے مذکورہ اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کردیا ہے اور اس کے نتیجے میں قریبی ریاستوں تامل ناڈو، تیلنگانا، کیرالا اور کرناٹکا میں بھی بارش کا امکان ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ٹیموں نے خطرے کے حامل علاقوں سے 38 ہزار افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کردیا ہے اور ریاستی حکومت کے مطابق 40 لاکھ افراد خطرناک علاقوں میں ہیں اور سائیکلوں سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔

آندھرا پردیش کے وزیر مواصلات نارا لوکیشن نے بتایا کہ حکام نے اور ایک ہزار 238 دیہاتوں سے انخلا کی ہدایت کرتے ہوئے ایک ہزار 906 ریلیف کیمپس قائم کردیے ہیں میں 364 اسکول شیلڑ بنا دیے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ریاست میں اسکولوں اور کالجوں کو دو روز کے لیے بند رکھنے کا حکم دیا گیا اور ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے خبردار کیا گیا ہے، اسی طرح ریل سروس اور پروازیں جزوی طور پر متاثر ہوئی ہیں۔

ڈیزاسٹر منیجمنٹ حکام نے بتایا کہ اوڈیسا میں ریاسی انتظامیہ نے 32 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کردیا ہے۔
