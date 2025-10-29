اسلام آباد:
پاکستان کی معیشت کے استحکام اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) کی کاوشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
اسی سلسلے میں پاکستان اور چین کے درمیان کوانٹم کمپیوٹنگ اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے ہیں۔
ایس آئی ایف سی کے تعاون سے سی پیک فیز II کے تحت ’’نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ‘‘ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مرکز تحقیق، تربیت، جدت، اور ماہرین کے تبادلے کے ذریعے کوانٹم ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔
معاہدے کے مطابق، دونوں ممالک تحقیق و ترقی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور جدید صنعتی حل کی تیاری میں اشتراک عمل کو فروغ دیں گے۔ ماہرین کے مطابق کوانٹم کمپیوٹنگ مستقبل میں صحت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، اور سائبر سیکیورٹی جیسے اہم شعبوں میں انقلاب برپا کرے گی۔
جدید کوانٹم ٹیکنالوجی نہ صرف صنعتی اور سائنسی میدان میں ترقی کی ضامن ہے بلکہ دفاعی شعبے، ٹریفک مینجمنٹ اور لاجسٹکس میں بھی نئی راہیں کھولے گی۔ چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی شمولیت سے پاکستان کی معیشت کو استحکام ملے گا اور مقامی صنعتوں کو جدید عالمی رحجانات کے مطابق ترقی دینے میں مدد ملے گی۔
ایس آئی ایف سی نے واضح کیا کہ ڈیجیٹل انقلاب کو پاکستان کی پائیدار ترقی کی بنیاد بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کا فروغ کونسل کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔