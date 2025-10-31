کراچی، پولیس مقابلوں میں4 زخمیوں سمیت 7 ڈاکو گرفتار، 2 فرار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

اسٹاف رپورٹر October 31, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران متعدد مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 زخمیوں سمیت 7 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔

شاہ لطیف پولیس نے بروہی چوک کے قریب ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جس کی شناخت سونو کے نام سے ہوئی۔

 اس کے ساتھی فرار ہو گئے، گرفتار ملزم سے ایک پستول، موبائل فون، نقد رقم اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔

الفلاح پولیس نے ملیر کالا پل کے قریب ایک مبینہ مقابلے میں دو ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، جن میں سے ایک زخمی حالت میں تھا۔

زخمی ملزم خالد اور دوسرے ملزم امیر علی کی شناخت کی گئی، ان کے قبضے سے ایک پستول، موبائل فونز، نقدی اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔

جمشید کوارٹرز کے علاقے جہانگیر روڈ پر ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو بہادر زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ساتھی شعیب بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے پستول اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔

کورنگی غریب نواز چوکی کے قریب ایک اور پولیس مقابلے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جبکہ ایک ملزم فرار ہو گیا۔ ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا گیا۔
