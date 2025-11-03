لاہور میں ٹریفک حادثہ: بوتلوں سے بھرا ٹرک رکشے پر الٹ گیا، چار افراد جاں بحق

لاہور: بوتلوں سے بھرا ٹرک رکشے پر الٹنے سے چار افراد جاں بحق، مقدمہ درج

ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں

ویب ڈیسک November 03, 2025
لاہور کے علاقے ایم اے او کالج کے قریب خوفناک ٹریفک حادثے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے۔

عینی شاہدین کے مطابق بوتلوں سے بھرا ٹرک رکشے کے اوپر الٹ گیا جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار چار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 60 سالہ شبانہ زوجہ شفیق، 67 سالہ شفیق ولد فردوس محمد، 35 سالہ ساجد ولد شفیق، اور 32 سالہ اقرہ زوجہ ساجد شامل ہیں۔

واقعہ کا مقدمہ جاں بحق ہونے والی خاتون اقرا کے والد عبدالحفیظ  کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔

ایف آئی آر کے متن میں مدعی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی اقرا اپنے شوہر ساجد، ساس شبانہ اور سسر شفیق کے ساتھ آٹو رکشہ پراپنے گھر سید پور سبزہ زار جا رہی تھی۔ جب وہ ایم اے او کالج اشارہ پر پہنچی تو ایک تیز رفتار لوڈر مزدا رکشہ پر الٹ گیا۔

عبدالحفیظ نے ایف آئی آر میں الزام درج کرایا کہ مزدا ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے میری بیٹی اور اس کے شوہر سمیت خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔

 
