امریکی نائب صدر اور بزنس ویمن کے درمیان معاشقہ؟ ویڈیو نے تہلکہ مچادیا

وائرل ویڈیو میں نائب امریکی صدر اور بزنس ویمن کو گلے ملتے دیکھا جا سکتا ہے

ویب ڈیسک November 03, 2025
facebook whatsup
نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور چارلی کرک کی بیوہ کے گلے ملنے کی ویڈیو وائرل

امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس اور معروف بزنس ویمن ایریکا کرک کے معاشقے چرچے ہونے لگے ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے امریکی نائب صدر کی دوسری شادی کے بارے میں افواہیں گردش کرنے لگی ہیں۔

یہ ویڈیو مسیسیپی یونیورسٹی میں ہونے والے ایک ایونٹ کی ہے جس میں ایریکا کرک کو نائب امریکی صدر سے گلے ملتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

اس ویڈیو پر پھیلنے والی افواہوں کو اس بات سے بھی تقویت ملی کہ نیویارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر مصنفہ شانن واٹس نے بھی ایسی ہی پیشگوئی کر رکھی ہے۔

انھوں نے کہا تھا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آئندہ برس کے آخر تک ایریکا کرک سے شادی کریں گے۔

مصنفہ نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ جے ڈی وینس ایریکا سے دوسری شادی کرنے سے قبل اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیدیں گے۔ 

یاد رہے کہ ایریکا صدر ٹرمپ کے دوست قدامت پسند چارلی کرک کی بیوہ ہیں جنھیں حال ہی میں ایک یونی ورسٹی میں لیکچر کے دوران قتل کردیا گیا تھا۔

چارلی کرک نے 2012 میں 'ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے' نام کی تنظیم قائم کی تھی جو طلبا میں قدامت پسندی کو فروغ دیتی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

 Nov 04, 2025 02:40 PM |
شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

 Nov 04, 2025 12:17 PM |
سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

 Nov 04, 2025 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

منی لانڈرنگ؛ بھارتی بزنس مین کی 35 کروڑ ڈالر مالیت کی جائیدادیں منجمد

Express News

امریکی نائب صدر اور بزنس ویمن کے درمیان معاشقہ؟ ویڈیو نے تہلکہ مچادیا

Express News

اٹلی میں برفانی تودہ گرنے سے 5 جرمن کوہ پیما ہلاک

Express News

خفیہ ایٹمی تجربہ کرنے کا الزام؛ صدر ٹرمپ کے بیان پر چین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

امریکا جب تک ملعون اسرائیل کی حمایت بند نہیں کرے گا، مذاکرات نہیں کریں گے؛ ایران

Express News

اسرائیلی فوج کی فلسطینی قیدی پر تشدد کی ویڈیو لیک کرنے پر 2 اعلیٰ افسران گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو