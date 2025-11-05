راولپنڈی، فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں 3 افراد گرفتار

راولپنڈی:
نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی(این سی سی آئی اے) نے کارروائی کرتے ہوئے فیک نیوز پھیلانے والے 3 افراد کو گرفتار کرلیا۔
این سی سی آئی اے کے مطابق جھوٹی خبروں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایف آئی آر نمبر 186/2025 پریوینشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت درج مقدمے میں ملزمان پر آن لائن پروپیگنڈا اور غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
مزید بتایا گیا کہ مذکورہ کارروائی این سی سی آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر راولپنڈی نے کی، جس کے تفتیشی افسر انسپکٹر محمد توصیف ہیں۔
این سی سی آئی اے نے بتایا کہ ملزمان سے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے اور سیزر میمو کے تحت گرفتار ملزمان کی شناخت محمد سفیان، راجب علی اور عالیان آصف کے طور پر ہوئی۔
این سی سی آئی اے نے کہا کہ سوشل میڈیا پر خوف، افواہ اور انتشار ے پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔