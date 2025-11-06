یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا ممکنہ دنیا کا سب سے بڑا جال دریافت

یہ جال 100 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 69 ہزار مقامی مکڑی ’بارن فنل ویور‘ اور 42 ہزار ’شیٹ ویور اسپائڈر‘ کا مسکن ہے

ویب ڈیسک November 06, 2025
محققین نے البانیہ اور یونان کی سرحد پر موجود ایک غار میں مکڑیوں کا وسیع جال دریافت کیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا جال ہو سکتا ہے۔

حال ہی میں دریافت ہونے والا یہ جال 100 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 69 ہزار مقامی مکڑی ’بارن فنل ویور‘ اور 42 ہزار ’شیٹ ویور اسپائڈر‘ کا مسکن ہے۔

سوشل مکڑیاں آبادی نما جالے بناتی ہیں جو ہزاروں مکڑیوں کا گھر ہوتی ہیں اور ایسے وسیع جال انتہائی نایاب ہوتے ہیں جن میں ایک قسم رہتی ہوتی ہے۔

تاہم، محققین نے اس سے قبل ایسا کوئی مشترکہ جال دریافت نہیں کیا تھا جو مختلف اقسام کی مکڑیوں کے اکائیوں نے بُنا ہو۔

یہ جال سب سے پہلے 2022 میں مہم جوؤں نے زیر زمین وائلڈ لائف سروے کے دوران دریافت کیا۔

انہوں نے ’مکڑیوں کی میگا سٹی‘ سے متعلق محققین کو بتایا جنہوں نے بعد میں مطالعے کے لیے اس غار میں متعدد دورے کیے۔

اس غار کا داخلہ یونان میں ہے جبکہ گہرائی میں موجود خانے علاقے البانیہ میں ہیں۔
