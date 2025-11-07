کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی، بلدیہ میں بائیک سوار نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار

متوفی کی عمر 28 سے 30 سال کے درمیان ہے، بلدیہ لکی چڑھائی جامعہ فاروقیہ مدرسہ کے قریب پیش آیا

اسٹاف رپورٹر November 07, 2025
کراچی:

شہر قائد میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، بلدیہ میں واٹر ٹینکر نے نوجوان کو کچل دیا، ڈرائیور فرار ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق واقعہ بلدیہ لکی چڑھائی جامعہ فاروقیہ مدرسہ کے قریب پیش آیا جس میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے بائیک سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متوفی کی لاش چھیپا کے رضا کاروں کی مدد سے سول اسپتال پہنچائی۔

چھیپا حکام کے مطابق متوفی موٹر سائیکل پر سوار تھا اور واقعہ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے پیش آیا ہے، فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہوسکیم، متوفی کی عمر 28 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔

اس حوالے سے ایس ایچ او موچکو فیصل لطیف نے بتایا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے واٹر ٹینکر چھوڑ کر فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے پولیس نے واٹر ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ متوفی کی موٹر سائیکل بھی پولیس تھانے لے آئی ہے، پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
