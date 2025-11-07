اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف نے حکمران اتحاد کا حصہ پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کی سی ای سی کے اجلاس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کےمطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہو گا تاہم وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان میں ہونے کی وجہ سے باکو سے ویڈیو لنک پر صدارت کریں گے۔
وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز کی روشنی میں 27 ویں ترمیم پر غور ہوگا اور پیپلز پارٹی کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ وفاقی کابینہ سے منظوری کی صورت میں 27 ویں ترمیم کا مسودہ سینیٹ میں پیش کیا جائے گا۔
قبل ازیں 27 ویں ترمیم کی تجاویز پر حکمران اتحاد میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے وفاقی کابینہ کا جمعے کو شیڈول اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔