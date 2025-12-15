حماس نے سینئر کمانڈر رائد سعد کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی

رائد سعد کی موت کو جنگ بندی کے بعد حماس کی کسی اعلیٰ ترین قیادت کی سب سے نمایاں شہادت قرار دیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اپنے سینئر کمانڈر رائد سعد کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے احکامات پر اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز غزہ شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پانچ افراد شہید اور پچیس سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل نے حملے کے فوراً بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کارروائی میں حماس کے ایک اہم کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ہے۔

حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے آج جاری کیے گئے ویڈیو بیان میں تصدیق کی کہ اسرائیلی حملے میں تنظیم کے سینئر کمانڈر رائد سعد شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور امریکا سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کی پابندی پر مجبور کرے۔

رائد سعد کی شہادت کو اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد حماس کی کسی اعلیٰ ترین قیادت کی سب سے نمایاں شہادت قرار دیا جا رہا ہے۔

غزہ کے مقامی حکام کے مطابق 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے روزانہ حملے جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک تقریباً 800 حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 386 افراد شہید ہو چکے ہیں۔

دوسری جانب اسرائیل پر غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، جسے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اسرائیل سے غزہ میں بلا رکاوٹ انسانی امداد کی اجازت دینے، اقوام متحدہ کی تنصیبات پر حملے روکنے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

 Dec 14, 2025 12:00 AM |
کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

 Dec 14, 2025 02:57 PM |
پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Dec 14, 2025 03:21 PM |

متعلقہ

Express News

سڈنی حملے کے پس پردہ منظم سازش بے نقاب، پاکستان دشمن پروپیگنڈا جھوٹا نکلا

Express News

سڈنی حملہ دہشت گردی ہے جس میں صرف یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا، آسٹریلوی وزیراعظم

Express News

سڈنی بیچ حملہ، مسلح شخص کو دبوچ کر قابو کرنے والے مسلم ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی

Express News

آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی

Express News

آسٹریلیا: نہتے شہری نے سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنے والے دہشتگرد کی گن چھین لی، ویڈیووائرل

Express News

سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا، کمبوڈیا کا تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو