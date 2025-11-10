بلوچستان میں ڈبل سواری اور منہ ڈھانپنے پر پابندی عائد

بلوچستان حکومت نے دفعہ 144 کے تحت موٹرسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کردی۔
تفصیلات کے مطابق محکمہ داخلہ بلوچستان نے دفعہ 144 پر پابندی کا نوٹی فکیشن جاری کردیا، جس میں کہا گیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ موٹرسائیکل، سیاہ شیشے اور دھماکا خیز مواد کی نقل و حمل پر پابندی ہوگی۔
نوٹی فکیشن کے مطابق عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے اور نقاب کرنے پر پابندی ہوگی۔
نوٹی فکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلحے کی نمائش اور پانچ یا اُس سے زائد افراد کے اجتماع پر پہلے سے پابندی عائد ہے جس میں اب 30 دسمبر تک توسیع کردی گئی ہے۔
محکمہ داخلہ نے نوٹی فکیشن میں لکھا کہ یہ اقدامات امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔