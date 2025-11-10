ایران میں بدترین خشک سالی، تہران کے بعد مشہد میں بھی پانی کا بحران شدت اختیار کرگیا

ایران بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں ہے، جہاں دارالحکومت تہران کے بعد اب ملک کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں بھی پانی کی شدید قلت نے صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔
ایرانی خبررساں ادارے کے مطابق، مشہد شہر میں پانی کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں اور ڈیموں میں پانی کا لیول 3 فیصد سے بھی نیچے گر گیا ہے۔
مشہد واٹر سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پانی کی فراہمی برقرار رکھنا اب ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ “مشہد کے ڈیم تقریباً خشک ہو چکے ہیں، اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پانی کا بحران ناقابلِ کنٹرول ہو جائے گا۔”
اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی تہران میں پانی کی ممکنہ قلت سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ “اگر بارش نہ ہوئی تو اگلے ماہ پانی کی فراہمی محدود کرنی پڑے گی، اور اگر خشک سالی برقرار رہی تو شہر کو خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔”
صدر نے ملک بھر میں پانی اور توانائی کے وسائل کے مؤثر انتظام پر زور دیتے ہوئے موجودہ صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا تھا۔